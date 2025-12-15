Τα νέα στεγαστικά σχέδια που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση, καθώς και οι τρόποι συνδρομής του οικοδομικού τομέα στην αποτελεσματική υλοποίησή τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), Στέλιο Γαβριήλ, και αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέλυσε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Ανέγερσης Μονάδων Συλλογικής Διαμονής, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, ιδίως σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες στεγαστικές πιέσεις.

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου παρουσίασε στα μέλη της ΟΣΕΟΚ τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Ανέγερσης Προσιτών Κατοικιών σε κρατική γη. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή πλειοδοτικών διαγωνισμών σε συνδυασμό με τη μέθοδο «design & build» διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, ταυτόχρονα, ότι η ενεργός εμπλοκή ιδιωτών επαγγελματιών του οικοδομικού κλάδου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη γρήγορη υλοποίηση των έργων, αλλά και για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας κατασκευής των οικιστικών μονάδων, προς όφελος των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ χαιρέτισε την εξαγγελία των δύο Σχεδίων, αναγνωρίζοντας τον θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο, και μετέφερε την ετοιμότητα των μελών της Ομοσπονδίας να συνδράμουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στην εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της συνεργασίας κράτους και οικοδομικού τομέα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.