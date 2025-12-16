Μπορεί η κίνηση στην αγορά ενόψει εορτών να είναι ήδη πολύ αυξημένη στην Πάφο, ωστόσο αυτό δεν μεταφράζεται και σε κρατήσεις στα κέντρα αναψυχής για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής Πάφου, Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η συσσωρευμένη λήψη φορολογιών από τους πολίτες τις μέρες αυτές συντείνει στο να είναι κουμπωμένος ο πολύς κόσμος για έξοδα πέραν των απολύτως αναγκαίων.

Ο πρόεδρος του κλάδου χαρακτηρίζει την φετινή κίνηση των ημερών ως αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή, επισημαίνοντας ότι τόσο ο εγχώριος τουρισμός, όσο και οι ξένοι τουρίστες ήταν αισθητά περισσότεροι στα κέντρα αναψυχής την περυσινή περίοδο πριν τις μέρες των γιορτών.

Αντιθέτως φέτος, τονίζει ο κ. Ονησιφόρου, δεν παρατηρείται στα κάντρα αναψυχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκρατήσεων ούτε καν για τις ημέρες αιχμής στον κλάδο, όπως οι νύχτες της παραμονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ή η ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Είναι φανερό, καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ, ότι κυριαρχεί έντονα φέτος η τάση για τον εορτασμό στο σπίτι του καθενός όσον αφορά στο φαγητό. Κάτι που υπάρχει πάντοτε, αλλά που φέτος είναι ιδιαίτερα έντονο, αναφέρει. Πλέον η ελπίδα μας εναποτίθεται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.