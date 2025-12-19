Η αεροπορική εταιρεία Jet2 ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει για το 2026 τη λειτουργία νέας αεροπορικής διαδρομής London Gatwick – Πάφος, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται, το νέο εβδομαδιαίο δρομολόγιο θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου 2026, ενώ από τον Μάιο η πτήση θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Η νέα σύνδεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ενίσχυση της τουριστικής ροής προς την Πάφο, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς προορισμούς της Κύπρου για τη βρετανική αγορά.