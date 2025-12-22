Την ελπίδα να ληφθεί σήμερα τελική απόφαση για τη φορολογική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο Μάκης Κεραυνός, ενόψει της συζήτησης και ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με τον Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι, την ώρα που μιλούσε, βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή, εκφράζοντας την ευχή «να υπάρξει απόφαση σήμερα», στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Όπως σημείωσε, εφόσον η μεταρρύθμιση εγκριθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η χώρα θα εισέλθει σε ένα νέο φορολογικό καθεστώς, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προσδώσει νέα ώθηση και δυναμική στην οικονομία, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και θα στηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία.

Παράλληλα, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στην κοινωνία, μέσα από μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.