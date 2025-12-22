Οι πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΥΔΥ και ΚΕΒΕ μετά την υπερψήφιση των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση κινούνται σε θετικό τόνο, με τις δύο οργανώσεις να κάνουν λόγο για σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, με έμφαση, αντίστοιχα, στη φορολογική δικαιοσύνη και στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της μεταρρύθμισης.

ΠΑΣΥΔΥ: «Σύγχρονο και δίκαιο σύστημα» – όφελος έως €2.000 ετησίως

Η ΠΑΣΥΔΥ χαιρέτισε την ψήφιση, εκφράζοντας ικανοποίηση προς την Εκτελεστική Εξουσία για την πρωτοβουλία «ολικής μεταρρύθμισης» του φορολογικού συστήματος. Όπως αναφέρει, ένα σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστημα αποτελεί θεμέλιο για οικονομική σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συντεχνία εκτιμά ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας μπορεί να συμβάλει δραστικά στην πάταξη φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, ενισχύοντας τη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους.

Στο σκέλος των φορολογικών ελαφρύνσεων, η ΠΑΣΥΔΥ υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο 2022 είχε υποβάλει υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομικών, με εισηγήσεις για αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων φυσικών προσώπων λόγω «αποπληθωρισμού» από την τελευταία αναθεώρηση πριν από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, μέρος των προτάσεών της υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε στα ψηφισθέντα νομοσχέδια, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση φορολογικών κλιμάκων και των εισοδηματικών κριτηρίων για φορολογικές εκπτώσεις, κυρίως για τα τέκνα. Εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις αναμένεται να αποδώσουν όφελος €500 έως €2.000 ετησίως, με ουσιαστική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη.

ΚΕΒΕ: «Μεταρρύθμιση-ορόσημο» – ανταγωνιστικότητα και επενδυτική εμπιστοσύνη

Το ΚΕΒΕ χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση «ορόσημο» για τον «ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό», υποστηρίζοντας ότι εκσυγχρονίζει το σύστημα και το ευθυγραμμίζει με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η μεταρρύθμιση αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, ενισχύοντας τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη διεθνή ελκυστικότητα της χώρας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Το ΚΕΒΕ δηλώνει ικανοποίηση για την ενσωμάτωση εισηγήσεων του επιχειρηματικού κόσμου και, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

στην κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος ,

, στη μείωση της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς στα μερίσματα στο 5%.

Επιπλέον, σημειώνει ότι στον θεσμικό διάλογο έδωσε προτεραιότητα στη νομική ασφάλεια και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφέροντας ως αποτελέσματα:

εξισορρόπηση εισπρακτικών μέτρων με σαφή όρια και δικαστικό έλεγχο,

αποφυγή ρυθμίσεων που θα προκαλούσαν αβεβαιότητα στη λειτουργία διοικητικών συμβουλίων και στο headquartering,

διατήρηση κινήτρων για εξωστρέφεια και προσέλκυση επενδύσεων.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει επίσης ότι η μεταρρύθμιση έχει «ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα», επικαλούμενο την αύξηση του αφορολόγητου και στοχευμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας, που – όπως αναφέρει – ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Καταληκτικά, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, δηλώνοντας ότι παραμένει θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για οικονομική πρόοδο και ευημερία.