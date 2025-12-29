Τα εμπορικά κέντρα παραμένουν η πιο περιζήτητη τοποθεσία λιανικής πώλησης σε όλη την Κύπρο, ξεπερνώντας σταθερά τη ζήτηση για καταστήματα στο επίπεδο του δρόμου. Η τάση έχει ενισχυθεί το 2025, με αυξανόμενα ενοίκια — ειδικά σε γνωστά εμπορικά κέντρα — και έντονες περιφερειακές διαφορές για το λιανικό εμπόριο σε κεντρικούς δρόμους, αναφέρει η έκθεση του γραφείου Δανός και Συνεργάτες με θέμα «market insight report». Που φθάνουν οι τιμές ενοικίασης καταστημάτων επισημαίνει η έκθεση και παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος.

• Οι τιμές ενοικίασης για μονάδες λιανικής πώλησης υψηλής ποιότητας σε δημοφιλή εμπορικά κέντρα φτάνουν πλέον τα 70 ευρώ ανά τ.μ./μήνα, σημειώνοντας απότομη αύξηση από το σημείο αναφοράς πριν από την COVID, που ήταν περίπου 45 ευρώ ανά τ.μ. Αυτή η αύξηση αντανακλά την υψηλή ζήτηση από μεγάλους λιανοπωλητές και αλυσίδες fast food, οι οποίοι προτιμούν όλο και περισσότερο τις τοποθεσίες των εμπορικών κέντρων έναντι των παραδοσιακών καταστημάτων σε κεντρικούς δρόμους.

• Νέες αναπτύξεις εμπορικών κέντρων παραμένουν υπό εξέταση σε αρκετές τοποθεσίες (π.χ. επεκτάσεις γύρω από τη Λεμεσό), αν και ορισμένα έργα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην έγκριση ή την έκδοση αδειών. Οι παρατηρητές της αγοράς σημειώνουν ότι εάν όλα προχωρήσουν, θα μπορούσαν να προσθέσουν σημαντικό νέο χώρο λιανικής πώλησης — κάτι που μπορεί να μειώσει την πίεση στα υπάρχοντα εμπορικά κέντρα, αλλά θα μπορούσε επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Ανταγωνισμός

Τα ενοίκια λιανικής σε παραδοσιακούς δρόμους συνεχίζουν να διαφέρουν σημαντικά ανά πόλη και τοποθεσία — πολύ περισσότερο από τα ενοίκια σε εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με έρευνα του 2025 από την Landbank Analytics:

• Στη Λεμεσό, τα ενοίκια λιανικής κυμαίνονται κατά μέσο όρο περίπου στα €39 τ.μ./μήνα, με τους χώρους υψηλής ποιότητας να φτάνουν έως και τα €94 τ.μ./μήνα.

τη Λευκωσία, την πιο προσιτή επιλογή, τα μέσα ενοίκια είναι περίπου €12τ.μ./μήνα, με ανώτατο όριο κοντά στα €23τ.μ./μήνα.

• Στη Λάρνακα, η ζήτηση στις παράκτιες περιοχές ωθεί τα μέσα ενοίκια σε περίπου €18 τ.μ./μήνα, με ορισμένα καταστήματα να πωλούνται έως και €35τ.μ./μήνα.

• Στην Πάφο και σε περιοχές μικρής αγοράς (π.χ. περιοχές της Αμμοχώστου), η προσφορά παραμένει περιορισμένη — τα μέσα ενοίκια λιανικής κυμαίνονται κοντά στα €12 τ.μ./μήνα, με σπάνιες κορυφώσεις γύρω στα €14 τ.μ./μήνα.

Αυτοί οι αριθμοί καταδεικνύουν μια σημαντικά διχασμένη αγορά λιανικής: premium τμήματα σε εμπορικά κέντρα ή σε σημεία με κεντρικούς δρόμους και πιο μετριοπαθές, ευαίσθητο στον κίνδυνο λιανικό εμπόριο σε δευτερεύοντες δρόμους ή μικρότερες πόλεις, επισημαίνεται.

Κεντρικοί δρόμοι Λευκωσίας

Το λιανικό εμπόριο σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας συγκεντρώνεται κυρίως στην οδό Λήδρας, στη λωφόρο Μακαρίου και στους γύρω δρόμους του κέντρου της πόλης. Η οδός Λήδρας επωφελείται από την έντονη κυκλοφορία πεζών, η οποία οφείλεται σε γραφεία, τουρισμό και διασυνοριακή κίνηση, καθιστώντας την ελκυστική για επιχειρήσεις μόδας και εστίασης. Η λεωφόρος Μακαρίου έχει υποστεί μια μετάβαση από το πολυτελές λιανικό εμπόριο σε ένα μείγμα μεσαίας κατηγορίας εμπορικών σημάτων, υπηρεσιών και εστίασης, αντανακλώντας τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Συνολικά, οι κεντρικοί δρόμοι της Λευκωσίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις από περιορισμένο χώρο στάθμευσης και ανταγωνισμό από εμπορικά κέντρα, αλλά παραμένουν σημαντικοί για το λιανικό εμπόριο ευκολίας, τις καφετέριες και τις υπηρεσίες.

Κεντρικοί δρόμοι Λεμεσού

Η αγορά των κεντρικών δρόμων της Λεμεσού είναι ισχυρότερη και πιο δυναμική, με επικεφαλής την οδό Ανεξαρτησίας, τη Λεωφόρο Μακαρίου και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Η Ανεξαρτησίας είναι ένας καθιερωμένος πεζόδρομος με σταθερή κίνηση και ένα μείγμα καταστημάτων μόδας, λιανικής πώλησης αξίας και εστίασης. Η λεωφόρος Μακαρίου επανατοποθετείται προς γραφεία, τράπεζες και χρήσεις lifestyle αντί για καθαρό λιανικό εμπόριο. Οι τουριστικές περιοχές κοντά στη μαρίνα και την παραλία επωφελούνται από υψηλότερες δαπάνες, αλλά παρουσιάζουν ισχυρή εποχικότητα. Συνολικά, οι εμπορικοί δρόμοι της Λεμεσού παρουσιάζουν καλή απόδοση λόγω της αύξησης του πληθυσμού και του τουρισμού, αν και η αύξηση των ενοικίων και ο ανταγωνισμός από τα εμπορικά κέντρα και τις νέες αναπτύξεις παραμένουν βασικές πιέσεις.

Τα ενοίκια ξεπερνούν τα επίπεδα πώλησης

Σε ολόκληρη την Κύπρο, τα ενοίκια των εμπορικών κέντρων συνέχισαν να ξεπερνούν τα επίπεδα λιανικής πώλησης σε επίπεδο δρόμου. Οι μονάδες υψηλής ποιότητας σε κορυφαία εμπορικά κέντρα πέτυχαν ενοίκια μεταξύ €55-€70 ανά τ.μ./μήνα, υποστηριζόμενες από εξαιρετικά υψηλή πληρότητα και ενδιαφέρον από διεθνείς μάρκες μόδας και καταστήματα τροφίμων. Αυτή η τάση ενισχύει τη διαρθρωτική μετατόπιση προς ελεγχόμενα, κλιματικά διαχειριζόμενα περιβάλλοντα λιανικής πώλησης με ισχυρούς βασικούς ενοικιαστές και προβλέψιμη επισκεψιμότητα. Οι τιμές λιανικής πώλησης το 2025 παρουσίασαν μικρότερη μεταβλητότητα. Ενώ οι τομείς των κατοικιών και της εφοδιαστικής συνεχίζουν να ξεπερνούν σε απόδοση την υπεραξία κεφαλαίου, τα περιουσιακά στοιχεία λιανικής πώλησης παραμένουν ελκυστικά κυρίως ως ακίνητα που παράγουν εισόδημα, παρά για ταχεία κεφαλαιακή αύξηση. Η Λεμεσός διατηρεί το υψηλότερο εύρος τιμών πώλησης στα €5.400-€6.300/τ.μ., ενώ η Πάφος και η Αμμόχωστος παραμένουν οι πιο προσιτές.

Οι νέες εμπορικές αναπτύξεις που σχεδιάζονται για τα τέλη του 2025 αναμένεται να επικεντρωθούν σε μορφές μικτής χρήσης, απαιτήσεις βιωσιμότητας και μικρότερα, στρατηγικά τοποθετημένα αποτυπώματα λιανικής πώλησης αντί για μεγάλα εμπορικά κέντρα, αναφέρεται στην έκθεση. Οι λιανοπωλητές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα των αποθεμάτων και τους χώρους που βασίζονται στην εμπειρία για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα. Οι τοπικές αρχές δίνουν προτεραιότητα σε έργα που υποστηρίζουν την εμπορική δραστηριότητα σε επίπεδο γειτονιάς και την ισορροπημένη αστική ανάπτυξη. Οι επενδυτές παραμένουν ενεργοί αλλά πιο επιλεκτικοί, με τη ζήτηση να είναι ισχυρότερη για ακίνητα που προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ενεργειακά αποδοτικές προδιαγραφές.