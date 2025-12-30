Περισσότερες από 81.000 κατοικίες στην Κύπρο παράγουν ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 16% των συνολικών νοικοκυριών της χώρας.

Ειδικότερα, περίπου μία στις έξι κατοικίες επωφελείται από χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού, καθώς διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα, αφού από τα 89.157 συμβόλαια τα 81.204 αφορούν οικιακούς καταναλωτές και τα υπόλοιπα μικρά εμπορικά συστήματα.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα συμβόλαια για net metering, τα οποία αφορούν οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, σε αντιπαραβολή με τον αριθμό των κατοικιών στην Κύπρο, όπως καταγράφεται στην τελευταία απογραφή του 2021, που φτάνουν τις 491.544.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, καταγράφηκαν 491.545 κατοικίες. Από αυτές, οι 193.427 αφορούν μονοκατοικίες, οι 66.404 διπλοκατοικίες, οι 156.614 διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, οι 32.211 κατοικία σε κτίριο μεικτής χρήσεως και οι 42.888 ως κτήριο άλλου τύπου. Οι περισσότερες καταγράφονται στην επαρχία Λευκωσίας με 162.930, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λεμεσός με 132.281 και ακολουθούν η Λάρνακα με 81.881 και η Πάφος με την Αμμόχωστο με 74.338 και 40.115 αντίστοιχα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το ποσοστό αυτό του 16% αναμένεται να είναι μικρότερο το 2025, καθώς τα στοιχεία του net metering αφορούν την περίοδο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία για τις κατοικίες βασίζονται στην απογραφή του 2021. Ο αριθμός των κατοικιών εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί το 2025 σε σχέση με το 2021.

Όποιος προλάβει

Υπενθυμίζεται πως αύριο Τετάρτη 31/12/2025 είναι η τελευταία ημέρα για υποβολή αίτησης σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με υπολογισμό συμψηφισμού ανά κιλοβατώρα, δηλαδή με το net metering.

Όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι λογαριασμοί τους θα συμψηφίζονται με βάση το κόστος της κιλοβατώρας. Σύστημα, το οποίο θεωρείται πως προσφέρει στους καταναλωτές λιγότερα οφέλη σε σχέση με το υφιστάμενο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, όσοι προλάβουν την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου –και εφόσον όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι σωστά– θα ενταχθούν στο σύστημα συμψηφισμού net metering, ασχέτως με την ημερομηνία που η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα εξετάσει την αίτηση τους. Μέχρι στιγμής οι εκκρεμούσες αιτήσεις ξεπερνούν τις 4.000 και γι’ αυτό τον λόγο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει προχωρήσει με αγορά υπηρεσιών ώστε αυτές να εξεταστούν όσο το δυνατόν συντομότερο, ξεκινώντας μάλιστα από την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου.

Μονοκατοικία, διπλοκατοικία κ.λπ

Σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με την απογραφή των κατοικιών:

α) Μονοκατοικία: Θεωρείται κάθε κατοικία που είναι κτισμένη σε ξεχωριστό οικόπεδο και έχει απευθείας έξοδο προς το δρόμο. Αν μέρος της οικοδομής περιλαμβάνει και καταστήματα, η κατοικία αυτή επίσης θεωρείται μονοκατοικία.

β) Διπλοκατοικία: Θεωρείται κάθε οικοδομή που είναι κτισμένη σ’ ένα οικόπεδο, αλλά αποτελείται από δύο ανεξάρτητες κατοικίες ενωμένες οριζόντια ή κάθετα. Οι κατοικίες αυτές μπορεί να έχουν έξοδο σε κοινό χώρο μέσα στην οικοδομή ή να έχουν ξεχωριστή έξοδο, η κάθε μια απευθείας προς το δρόμο. Αν μέρος της οικοδομής περιλαμβάνει και καταστήματα, η κατοικία αυτή επίσης θεωρείται διπλοκατοικία.

γ) Πολυκατοικία: Πρόκειται για την οικοδομή η οποία είναι κτισμένη σ’ ένα οικόπεδο και περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες κατοικίες και έναν τουλάχιστον όροφο, οι οποίες κατοικίες μπορεί να έχουν έξοδο σε κοινό χώρο μέσα στην οικοδομή ή μπορεί να έχουν ξεχωριστή έξοδο ή κάθε μια απευθείας προς το δρόμο. (Οι πολυκατοικίες που εκτός από διαμερίσματα έχουν και γραφεία και καταστήματα, έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία «Κατοικία σε κτίριο μεικτής χρήσης»).

δ) Κατοικία σε κτήριο μεικτής χρήσης: Πρόκειται για κατοικίες σε κτίριο ενός τουλάχιστον ορόφου που περιλαμβάνει τρεις τουλάχιστον οικιστικές μονάδες για σκοπούς κατοίκησης (στέγαση νοικοκυριών) καθώς επίσης και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς (γραφεία, καταστήματα).

ε) Κατοικία σε κτήριο άλλου τύπου: Περιλαμβάνει τα σπίτια σε συνεχή δόμηση, τα βοηθητικά και άλλα που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες.