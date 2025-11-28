Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται πρωτοφανής αύξηση αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κυρίως στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκά για Όλους».

Η έντονη αυτή ανταπόκριση των πολιτών υπερβαίνει κάθε προηγούμενη περίοδο και αποτελεί σαφή ένδειξη της ώριμης στροφής της κοινωνίας προς την καθαρή ενέργεια και την αυτοπαραγωγή.

Η αυξημένη συμμετοχή έχει δημιουργήσει σημαντικά αυξημένο φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων. Για τη γρηγορότερη διεκπεραίωση και την ενίσχυση της εξυπηρέτησης, η ΑΗΚ προχωρεί σε αγορά υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού, το οποίο θα υποστηρίξει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού εισερχόμενων κλήσεων, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Με την ενίσχυση των ομάδων εξυπηρέτησης, καθώς και με τις εσωτερικές βελτιώσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ο χρόνος απόκρισης αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά και ουσιαστικά εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ο Οργανισμός βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την ομαλή υλοποίηση των ενεργειακών σχεδίων και τη στήριξη όλων των πολιτών που επενδύουν σε λύσεις πράσινης ενέργειας.

Στόχος μας, αναφέρει ανακοίνωση της ΑΗΚ, «παραμένει η αξιόπιστη, έγκαιρη και διαφανής εξυπηρέτηση όλων των αιτητών, με απόλυτο σεβασμό στον χρόνο και τις ανάγκες τους. Η ΑΗΚ ευχαριστεί θερμά το κοινό για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του και διαβεβαιώνει ότι όλες οι ομάδες εργάζονται εντατικά, ώστε η διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων να ομαλοποιηθεί πλήρως και να συνεχιστεί με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό».