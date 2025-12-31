Νέες ευκαιρίες κατάρτισης για 104.800 εργαζομένους και ανέργους, με συνολική δαπάνη €34,1 εκατ., προωθεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, μέσω της έγκρισης Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Στόχος των προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται θεματικές όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομία, πράσινη και γαλάζια οικονομία, ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αλλά και εξειδικευμένες δεξιότητες σε διάφορα επαγγέλματα.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται από πιστοποιημένα ΚΕΚ, σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Διά Βίου Μάθησης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του συστήματος Ερμής προς τα ΚΕΚ, πριν από την έναρξη του προγράμματος ή πριν τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειάς του.

Οι τρεις κατηγορίες προγραμμάτων

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Μέσω των προγραμμάτων αυτών, οι εργοδότες ενισχύουν τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους, ενώ συμμετέχουν και εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση.

Εγκρίθηκαν 3.721 προδιαγραφές για την εφαρμογή 3.413 προγραμμάτων, με συμμετοχή 95.000 ατόμων και συνολική δαπάνη €22,9 εκατ.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Αφορούν εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για την οικονομία, κυρίως για διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό. Περιλαμβάνουν ιδρυματική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση με αξιοποίηση έμπειρων εκπαιδευτών.

Εγκρίθηκαν 251 προγράμματα για 7.000 συμμετέχοντες, με δαπάνη €11 εκατ.

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων συνδικαλιστικών στελεχών σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.

Εγκρίθηκαν 56 προδιαγραφές για 101 προγράμματα, με συμμετοχή 2.800 ατόμων και συνολική δαπάνη €0,2 εκατ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, ενώ οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την έκδοση παραπεμπτικών.