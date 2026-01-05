Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ανήλθε στις 148,1 μονάδες (βάση 2021=100), καταγράφοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Οκτώβριο 2025 ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 150,3 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 8,4%, καθώς και στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 6,8%.

Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο δείκτης υποχώρησε κατά 5,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία παρουσίασε συνολική αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.