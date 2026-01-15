Αύξηση 2,7% κατέγραψε ο αριθμός των αδειών οικοδομής την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συνολικά εκδόθηκαν 5.635 άδειες οικοδομής, έναντι 5.485 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αξία των έργων παρουσίασε ισχυρή άνοδο 18,2%, φθάνοντας τα €2,76 δισ., ενώ το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 21,9%, στα 2,26 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση του μεγέθους των αναπτύξεων.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η εικόνα στον οικιστικό τομέα. Οι άδειες για οικιστικά κτίρια ανήλθαν σε 4.223, καταγράφοντας αύξηση 14,6%. Το συνολικό εμβαδόν των οικιστικών έργων ενισχύθηκε κατά 26,2%, ενώ η αξία αυξήθηκε κατά 22,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων ανήλθε σε 10.820, σημειώνοντας άνοδο 22,9%. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι πολυκατοικίες (+29,4%) και οι μονοκατοικίες (+28,6%), ενώ αντίθετα οι μικτές πολυκατοικίες παρουσίασαν απότομη πτώση (-60,3%).

Αντίθετη εικόνα παρατηρείται στα μη οικιστικά κτίρια, όπου ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 36,5%. Παρά τη μείωση αυτή, καταγράφηκε οριακή αύξηση τόσο στο συνολικό εμβαδόν (+4,2%) όσο και στην αξία (+16,2%), στοιχείο που υποδηλώνει λιγότερα αλλά μεγαλύτερα έργα. Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν και στην κατασκευή δρόμων, με τον αριθμό αδειών να υποχωρεί κατά 50,9% και την αξία κατά 57,9%.

Σε μηνιαία βάση, τον Σεπτέμβριο 2025 εκδόθηκαν 793 άδειες οικοδομής, συνολικής αξίας €319,5 εκατ. και συνολικού εμβαδού 257,3 χιλ. τ.μ., με πρόβλεψη για ανέγερση 1.545 οικιστικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής έχει μεταφερθεί στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, με τις διαδικασίες να διενεργούνται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος». Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά την ταχύτητα και τη διαφάνεια της αδειοδότησης.