Η Πάφος αποτελεί και τη χειμερινή περίοδο τον αγαπημένο, υπ’ αριθμόν ένα προορισμό για τους ισραηλινούς που πραγματοποιούν ταξίδια. Αυτό τεκμαίρεται από τη συνέχιση του πτητικού προγράμματος της γείτονος χώρος προς το αεροδρόμιο Πάφου, με τα δρομολόγια από Τελ Αβιβ και Χάιφα να μην έχουν σταματήσει ούτε την καρδιά του χειμώνα, αν και μειωμένα όπως ήταν αναμενόμενο σε σχέση με τη θερινή περίοδο.

Οι αριθμοί των ισραηλινών που επισκέπτονται την Πάφο, μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στη χώρα τους και την ευρύτερη περιοχή, ξανα είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, επιβεβαιώνοντας και στην πράξη τις αντίστοιχες επίσημες αναφορές των κρατικών αρχών του Ισραήλ όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται με αισθήματα ικανοποίησης από πλευράς τοπικών φορέων, που προσδοκούν σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον κατά το 2026, με την ευχή να μην υπάρξει νέα επιδείνωση των συνθηκών στα πολεμικά πεδία στη Μέση Ανατολή.