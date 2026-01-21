Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (Συμβούλιο Ecofin) κίνησαν χθες Τρίτη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Φινλανδία.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αποσκοπεί στην επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία ενός κράτους-μέλους με δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Φινλανδία κατέγραψε δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% το 2024 και 4,3% το 2025. Παράλληλα, το Συμβούλιο κρίνει ότι η χρήση από τη Φινλανδία της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, βάσει του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να έχουν υπερβολικό έλλειμμα 1,5% χωρίς να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία για υπερβολικό χρέος, δεν καλύπτει πλήρως το έλλειμμα της Φινλανδίας.

Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, στο οποίο προήδρευσε χθες ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός, αναμένει τώρα από τη Φινλανδία να παρουσιάσει «αποτελεσματικά μέτρα», έως τις 30 Απριλίου 2026 για τη μείωση του ελλείμματός της και να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της δεν θα υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.

Η Διαδικασία για Υπερβολικό Έλλειμμα είναι μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη διατηρούν βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική. Όταν ένα έλλειμμα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει από τη χώρα να λάβει διορθωτικά μέτρα και να θέσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για να επιστρέψει εντός του ορίου του 3%. Η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει επιβολή προστίμου ή άλλων κυρώσεων, αλλά η επηρεαζόμενη χώρα μπαίνει σε ενισχυμένη οικονομική εποπτεία από τα ευρωπαϊκά όργανα. Αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ή αν δεν μειωθεί το έλλειμμα εντός των ορίων μέσα στους καθορισμένους χρόνους, η ΕΕ μπορεί στο μέλλον να επιβάλει προειδοποιήσεις ή ακόμη και χρηματικές κυρώσεις.

– Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ecofin, ο κ. Κεραυνός, ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με την συζήτηση του πακέτου αντιμέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον των ΗΠΑ, που τελεί υπό αναστολή, απάντησε ότι θα υπάρξουν τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών Οικονομικών, ωστόσο αναμένονται οι κατευθύνσεις από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης. «Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των συζητήσεων των αρχηγών κρατών και τότε θα έχουμε και μία συγκεκριμένη βάση και κατεύθυνση, με την οποία στην συνέχεια μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις σε βάθος και να δούμε και τι μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε ως ΕΕ» είπε.