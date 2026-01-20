Το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες για την Προεδρία. «Μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο είναι το σύνθημα της προεδρίας μας. Με καθοδήγηση αυτό το σύνθημα, δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια φιλόδοξη, και επιδραστική προεδρία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δυναμική προς μια ακμάζουσα, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη», τόνισε.

Ο Υπουργός συμπλήρωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει «σε μια εποχή διεθνών γεωπολιτικών προσαρμογών και αβεβαιότητας», με την ΕΕ να αντιμετωπίζει προκλήσεις. «Στο πεδίο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποθέσεων, η ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της οικονομικής της θέσης θα είναι οι βασικές αρχές μας για τους επόμενους 6 μήνες», σημείωσε. Επιπλέον, μίλησε για τον συγκεκριμένο ρόλο του ECOFΙΝ στη λήψη αποφάσεων, τονίζοντας ότι θα μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις και αποφάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης που θα δοθεί από τους ηγέτες.

Η Προεδρία, τόνισε, προτίθεται να προωθήσει το νομοθετικό έργο σχετικά με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), σημειώνοντας επαρκή πρόοδο στην ατζέντα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών σχετικά με πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ολοκλήρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, ενώ στον τομέα της φορολογίας θα προωθηθεί το πρόγραμμα της Ένωσης για απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η Προεδρία στοχεύει στην προώθηση του νομοθετικού έργου προς μια εκσυγχρονισμένη Τελωνειακή Ένωση. «Κεντρική προτεραιότητα θα είναι η διασφάλιση ότι η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει οικονομικά την Ουκρανία. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία λαμβάνει την απαραίτητη και έγκαιρη χρηματοδότηση για να υποστηρίξει την άμυνά της και να βοηθήσει στην μελλοντική της ανοικοδόμηση», πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός.

Επιστρέφοντας στην ατζέντα της συνεδρίασης της Τρίτης, ο Υπουργός ενημέρωσε τον Τύπο για την έγκριση κυρίως τεχνικών, «στοχευμένων τροποποιήσεων» στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δε βρέθηκαν κράτη μέλη που να χρήζουν εις βάθος μικροοικονομική αναθεώρηση, οπότε το ECOFIN «θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στις επτά χώρες που εντοπίστηκαν το 2025 ως χώρες με ανισορροπίες», ανέφερε. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο άνοιγμα διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία, καθώς το δημόσιο έλλειμμά της ξεπέρασε το όριο της συνθήκης το 2024, φτάνοντας το 4,4%, και προβλέπεται να το ξεπεράσει ξανά το 2025, δηλαδή το 3,5%. «Ζητήσαμε από τη Φινλανδία να αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειώσει στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, την άνοιξη, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης προόδου, και το φθινόπωρο, στο σχέδιο προϋπολογισμού, μέχρι να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. Η Φινλανδία θα πρέπει να τερματίσει την κατάσταση του υπερβολικού ελλείμματος έως το 2028», είπε ο κ. Κεραυνός.

Σχετικά με το πιο άτυπο κομμάτι του Συμβουλίου στο πρωινό, και «στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις και πολιτικές εξελίξεις», συμπεριλαμβανομένης και της Γροιλανδίας, τόνισε ο Κεραυνός.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά δίπλα στη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Παραμένουμε ενωμένοι πίσω από τις αρχές μας όσον αφορά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας. Όπως γνωρίζετε, οι ηγέτες θα συναντηθούν εδώ στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συντονιστούν για τα επόμενα βήματα. Οι Υπουργοί Οικονομικών είναι έτοιμοι να λάβουν οποιεσδήποτε ενέργειες ακολουθίας, με βάση τις οδηγίες που θα λάβουμε από τους ηγέτες μας», πρόσθεσε. «Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε μια πρακτική και ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση», σημείωσε

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ εάν οι έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις θα επηρεάσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργών όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος της Προεδρίας, ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε ότι αυτό θα συμβεί. «Νομίζω ότι θα το επηρεάσει θετικά. Θα πρέπει να σκύψουμε περισσότερο σε κάποιες προτεραιότητες, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις το συντομότερο για πολύ συγκεκριμένα θέματα, γιατί οι εξελίξεις είναι γεγονός ότι είναι ραγδαίες», είπε.

Ο Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπροβσκις, ανοίγοντας την τοποθέτηση του εμφανίστηκε βέβαιος για την καλή συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία, καλωσορίζοντας «τη σημαντική έμφαση στο πρόγραμμα εργασίας, και την επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και το ψηφιακό Ευρώ, σημειώνοντας τη θέληση του να εργαστεί «στενά με την Κυπριακή Προεδρία για να επιτευχθούν τα ορόσημα του προγράμματος».

Σχετικά με τις εξελίξεις ΕΕ – ΗΠΑ, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί με ενότητα και αποφασιστικότητα. «Περισσότερο από ποτέ, η Ένωσή μας πρέπει να δείξει ενότητα, αποφασιστικότητα και ισχύ, και να εργαστεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των αμυντικών μας δυνατοτήτων», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε στις συζητήσεις για την οικονομική προοπτική της ΕΕ υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων και στη στενή συνεργασία με την προεδρία του Συμβουλίου, δείχνοντας προς την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης.

«Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και τη Γροιλανδία. Κάθε αμφισβήτηση κυριαρχίας κράτους-μέλους είναι απαράδεκτη», είπε, ενώ πρόσθεσε πως «κρατάμε όλες τις επιλογές στο τραπέζι, αλλά προτεραιότητα παραμένει η εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ».

Επ’ αυτού απάντησε και ο κ. Κεραυνός, συμπληρώνοντας σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις, ότι υπάρχει στο θέμα μια πολιτική και μια οικονομική πτυχή, καθώς αναφέρεται και το θέμα των δασμών. «Συνεπώς, οι υπουργοί Οικονομικών έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, υπάρχουν συνάδελφοι υπουργοί Εμπορίου, επομένως αναμένουμε ακριβώς την κατάληξη της συζήτησης των αρχηγών κρατών, γιό να έχουμε μια συγκεκριμένη πλέον βάση, στην οποία θα μπορούμε να χτίσουμε και τις απαντήσεις και τα επιχειρήματα μας», ενώ οι Υπουργοί Οικονομικών «θα μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις και αποφάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής κατεύθυνσης που θα δοθεί».

Για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ο Επίτροπος δήλωσε σχετικά με τα €90 δισ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης, που θα ενισχύσει τη δημοσιονομική της βιωσιμότητα και την άμυνά της, ότι «αυτό είναι κρίσιμο για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη και πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη μακροπρόθεσμα», ενώ εκτίμησε ότι η βούληση είναι να τελειώσουν μέχρι τον Μάρτιο τη νομοθετική διαδικασία, ώστε οι πρώτες εκταμιεύσεις να έρθουν ήδη τον Απρίλιο.

Σε ερώτηση σχετικά με την αγορά όπλων από τις ΗΠΑ, και το εάν υπό το φως των απειλών Τραμπ για δασμούς έχει αλλάξει η πρόθεση της Επιτροπής οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αγοράζουν όπλα από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο Ντομπροβσκις απάντησε ότι «η πρότασή μας παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη: προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στους παραγωγούς στην Ουκρανία, την ΕΕ και τον ΕΟΧ, καθώς και σε χώρες με συμφωνίες ασφαλείας με την ΕΕ».

«Υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης αν δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες από την Ευρώπη, γιατί η προτεραιότητα είναι να καλυφθούν οι πραγματικές αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας», πρόσθεσε. Όπως σημείωσε, «υπάρχει ευρεία συμφωνία στην αρχή της “κλιμακωτής προτεραιότητας”, πρώτα Ευρώπη και εταίροι της, αλλά δυνατότητα αγοράς και από άλλες χώρες αν χρειαστεί».

Συλλυπητήρια στην Ισπανία

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη στην Ανδαλουσία την Κυριακή, τονίζοντας πως «όλοι στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον ισπανικό λαό αυτή τη στιγμή».