Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 η Περιβαλλοντική Αρχή αναμένεται να εκδώσει την τελική γνωμοδότησή της σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας, για να διαφανεί κατά πόσο θα δώσει το πράσινο φως για αναπτύξεις σε γη που επηρεάζεται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Περιοχή Αγίας Θέκλας – Λιοπέτρι.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσαν ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εμπορίου ο γενικός διευθυντής Περιβάλλοντος, Κώστας Κωνσταντίνου και η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου.

Σημειώνει ότι η Περιβαλλοντική Αρχή έχει ενώπιόν της τη Συμπληρωματική Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενστάσεων για το Τοπικό Σχέδιο. Η μελέτη κατετέθη από τον Δήμο Αγίας Νάπας, εκ μέρους των τοπικών Αρχών της περιοχής, και στη συνέχεια υπεβλήθη στην Περιβαλλοντική Αρχή για αξιολόγηση.

Στόχος της μελέτης είναι η τεκμηριωμένη υποστήριξη της ένστασης που αφορά την τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής Αγίας Θέκλας, σε σχέση με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου. Ουσιαστικά, οι τοπικές Αρχές ευνοούν την αναβάθμιση της τουριστικής ζώνης που βρίσκεται μεταξύ της Μαρίνας Αγίας Νάπας και της χερσονήσου της Μακρονήσου. Ωστόσο, η εν λόγω προτεινόμενη αναβάθμιση εμπίπτει εντός της περιοχής εφαρμογής των προνοιών της Ειδικής Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενα, Προτεινόμενα και Μελλοντικά έργα στη ΖΕΠ «Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι», που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος το 2021.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναβάθμιση αυξάνει την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή που εφάπτεται με τα όρια της προστατευόμενης περιοχής και κατά συνέπεια αυξάνει τις πιέσεις (κυρίως όχληση και υποβάθμιση του εναπομείναντος ενδιαιτήματός του) στο είδος χαρακτηρισμού και στη λειτουργία του μεταναστευτικού διαδρόμου. Ως εκ τούτου, η εν λόγω αναβάθμιση αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.

Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΜΕΟΑ από τα συναρμόδια Τμήματα ζητήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος οι απόψεις εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα, στο πλαίσιο μίας αυστηρά τεχνοκρατικής διαδικασίας, βασισμένης σε αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εμπορίου δόθηκε η δυνατότητα επηρεαζόμενων επιχειρήσεων της περιοχής να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρίνας Αγίας Νάπας, Σταύρος Καραμοντάνης, ο οποίος έκανε λόγο για εμπαιγμό των επενδυτών. Με μια επένδυση που ήδη αγγίζει τα €340 εκατ., ο κ. Καραμοντάνης κατήγγειλε ότι το Δίκτυο Natura 2000 δεν περιλαμβανόταν στους αρχικούς όρους της προσφοράς, γεγονός που άλλαξε άρδην τα δεδομένα. «Ντρέπομαι ως Κύπριος φορολογούμενος να βλέπω τον Αιγύπτιο επενδυτή απέναντί μου. Τον έχουμε ξεγελάσει. Άλλα του είπαμε και άλλα κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχει τελικά πολιτική βούληση για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Τουρισμού 2030 ή αν «θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις πάπιες».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Παντελής Τσολάκης, εκ μέρους της ανάπτυξης «Sun City», σημειώνοντας πως στις 15 Ιανουαρίου 2025 το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την ανάκληση της υπουργικής απόφασης για το έργο. Παρά τη δικαίωση, είπε, το υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να συμμορφωθεί, με την εταιρεία να προειδοποιεί για τεράστιες ζημιές που αγγίζουν τα €4 εκατ. ετησίως μόνο για τη διαχείριση και κίνδυνο για το δημόσιο λόγω αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που επικαλέστηκε ο κ. Τσολάκης, η ανάπτυξη σε ύψος κρίνεται περιβαλλοντικά προτιμητέα, καθώς απαιτεί λιγότερη σφράγιση εδάφους. Πρόσθεσε πως το ύψος δεν επηρεάζει το προστατευόμενο είδος βραχοπλουμίδι, που αποτελεί το κύριο περιβαλλοντικό εμπόδιο.