Ένα ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε με διάφορους τρόπους και επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ, κατά τη χθεσινή ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός: Οι ΗΠΑ είναι το αφεντικό της παγκόσμιας οικονομίας, εμείς καθορίζουμε τις εξελίξεις, αν πάμε εμείς καλά πάτε και εσείς, χωρίς εμάς δεν μπορείτε, δεν θα είστε οι ίδιες χώρες.

Εξέφρασε από τα πρώτα στάδια της μακράς ομιλίας του τη βεβαιότητα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει σε λάθος κατεύθυνση και είπε μάλιστα πως κάποιες χώρες είναι αγνώριστες, εννοώντας λόγω οικονομικών αδιεξόδων και λανθασμένων επιλογών που εντοπίζει ο ίδιος.

Σχεδόν σε χλευαστικό τόνο έκανε αναφορές στην αδυναμία των χωρών της ΕΕ να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες και βρήκε ευκαιρία να αποδοκιμάσει για πολλοστή φορά τις πολιτικές της Ένωσης για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση της ενέργειας.

Αποφεύγοντας να κάνει αναφορά στην κλιματική κλίση και τη ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος, που επιτείνει τις κλιματολογικές αλλαγές και οδηγεί σε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, και στην πατρίδα του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «απάτη» τις πράσινες πολιτικές της Ευρώπης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ενέργεια πρέπει να φέρνει λεφτά, όχι να ξοδεύει, είπε.

Αναφέρθηκε και στα δημοσιονομικά προβλήματα χωρών της ΕΕ, μιλώντας για μεγάλες κρατικές δαπάνες που αυξάνουν τα ελλείμματα. Τα οικονομικά προβλήματα στη δική του χώρα όμως, έστω πριν αναλάβει ο ίδιος για δεύτερη προεδρική θητεία, τα απέδωσε στην πανδημία του Covid. Η οποία όμως έπληξε το ίδιο ή και περισσότερο την Ευρώπη.

Τα βασικά σημεία

Σε γενικές γραμμές:

Εμφάνισε την αμερικανική οικονομία ως τον πρωταγωνιστή της παγκόσμιας ανάπτυξης, λέγοντας ότι όταν οι ΗΠΑ αναπτύσσονται, αναπτύσσονται και οι άλλες χώρες.

Ισχυρίστηκε ότι η μείωση φόρων, η επιθετική δασμολογική του πολιτική, η ελαχιστοποίηση κρατικών ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων και η ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν ενισχύσει την αμερικανική οικονομία. Η παραγωγή φυσικού αερίου στην Αμερική είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται, επισήμανε σε άλλο σημείο. Είπε ακόμα πως ο συνδυασμός χαμηλών φόρων, λιγότερων κρατικών υπαλλήλων και μειωμένων κρατικών δαπανών έχει οδηγήσει σε βελτίωση οικονομικών δεικτών.

μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσαν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας) οδηγεί σε χαμηλό ενεργειακό κόστος και ισχυρή ανάπτυξη. Αμφισβήτησε, δε, τη σοβαρότητα ανησυχιών που εκφράζονται για επικείμενη νέα πληθωριστική τάση στην αμερικανική οικονομία. Προέτρεψε τα υπόλοιπα κράτη να «κοιτάξουν το μοντέλο των ΗΠΑ» ως παράδειγμα για οικονομική επιτυχία.

Και το πανάκριβο αμερικανικό LNG;

Παρακάπτοντας την εκτόξευση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες της ΕΕ (για οικιακή και βιομηχανική χρήση) λόγω της διακοπής της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου με αγωγούς στις ευρωπαϊκές αγορές, έναντι της αγοράς πανάκριβου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ο κ. Τραμπ επέκρινε τις πράσινες πολιτικές της ΕΕ, γιατί αυτές, είπε, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και σε μειωμένη παραγωγικότητα, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Είπε, συγκεκριμένα, ότι οι πράσινες πολιτικές, πρέπει να καταλάβετε ότι πολλές φορές είναι απλώς μια μεγάλη απάτη. Η ενέργεια πρέπει να δημιουργεί κέρδη και όχι να χάνει χρήματα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε οικονομικά αδιέξοδα να κυριαρχούν σε χώρες που υποστηρίζουν την πράσινη ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του στην πυρηνική ενέργεια: «Πάμε πολύ δυνατά στην πυρηνική ενέργεια. Πριν δεν ήμουν μεγάλος οπαδός της, διότι υπήρχαν κίνδυνοι που με ανησυχούσαν, αλλά η πρόοδος που έχει γίνει στον τομέα αυτό (της ασφάλειας) είναι εντυπωσιακή. Η ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε τεράστιο βαθμό και τώρα μπορούμε να παράγουμε πυρηνική ενέργεια με χαμηλό κόστος και με ασφάλεια».