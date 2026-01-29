Βρήκε καιρό η Κύπρος να αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ! Από τις πρώτες μέρες της προεδρίας η κυπριακή κυβέρνηση βρέθηκε ενώπιον μιας πολύ σοβαρής και πολυεπίπεδης κρίσης στις σχέσεις της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία προβλέπεται να έχει και νέα επεισόδια το επόμενο διάστημα, παρά τη μερική αποκλιμάκωση που καταγράφηκε μετά την παρουσία Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

Από χθες, η κυπριακή προεδρία έχει να διαχειριστεί και την επισημοποίηση της προσπάθειας της Γερμανίας, σε συνεργασία με τη Γαλλία, να συστήσουν ένα «διευθυντήριο» από έξι μεγάλες οικονομίες της ΕΕ και να προωθήσουν την παλιά ιδέα της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, μία ΕΕ για τους μεγάλους και ισχυρούς (μπορεί να είναι έξι, μπορεί και περισσότεροι), που θα αποφασίζουν χωρίς τον βραχνά του δυνητικού βέτο από 27 χώρες και μία ΕΕ των 19-20-21 χωρών, που είτε θα εφαρμόζουν τις αποφάσεις των «μεγάλων», είτε θα προσπαθούν να λειτουργήσουν θεσμικά την αργοκίνητη Ένωση με μικρότερες δυνάμεις, λιγότερα λεφτά και περιορισμένη επιρροή.

Η αναθέρμανση της προσπάθειας -που χαρακτηρίζεται διχαστική έως διαλυτική από αναλυτές και στελέχη του Κοινοβουλίου- για τη σύσταση της ομάδας των 6 (Ε6 ονομάστηκε από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών) είναι στα αρχικά της στάδια και είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες.

Χθες το απόγευμα αναμενόταν να γίνει τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε η Γερμανία, με συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας. Ο δε Γερμανός υπουργός δήλωσε πως θα προγραμματιστεί και μία ανταλλαγή απόψεων με φυσική παρουσία σύντομα.

Τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία έδειξαν να αιφνιδιάζονται χθες από τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου και του υπουργού Οικονομικών. Προέταξαν ωστόσο την είδησης στις υψηλότερης θέσης της αξιολόγησης, θέση στην οποία αναμένεται να παραμείνουν και οι ειδήσεις με τις εξελίξεις επί του θέματος σήμερα και τις επόμενες μέρες.

Ξένα ΜΜΕ συνέδεσαν τη σύγκληση της τηλεδιάσκεψης με τον χλευασμό της ΕΕ και ειδικότερα των αργοκίνητων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το Reuters επισημαίνει ότι η ιδέα της δημιουργίας ad-hoc συνασπισμών που θα επιτρέπουν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να προωθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται η συμφωνία όλων των χωρών έχει δελεάσει ορισμένα κράτη – μέλη, αλλά πλέον αποκτά νέα δυναμική, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενη ανασφάλεια, υποτονική ανάπτυξη και βαθιές πολιτικές αποκλίσεις.

«Τώρα είναι η ώρα για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων», δήλωσε στο Βερολίνο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Για να επιβιώσει σε μια ολοένα και πιο απρόβλεπτη γεωπολιτική κατάσταση, η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη και πιο ανθεκτική», έγραψε ο ίδιος στην επιστολή προς τους ομολόγους του σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία.

Η επιστολή του Γερμανού ΥΠΟΙΚ περιλαμβάνει σχέδιο τεσσάρων σημείων για την προώθηση από την ομάδα Ε6 της ένωσης κεφαλαιαγορών της ΕΕ, την ενίσχυση του ευρώ, τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην άμυνα και την εξασφάλιση πρώτων υλών και τη δημιουργία Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, για το ευρώ ο κ. Κλίνγκμπαϊλ ζήτησε τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της κυριαρχίας στον τομέα των πληρωμών, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του νομίσματος ως ασφαλούς καταφυγίου που βασίζεται στην προβλεψιμότητα και το κράτος δικαίου.

Η Γαλλία εμφανίζεται να στηρίζει αναφανδόν την γερμανική πρωτοβουλία. Ζητά μικρότερα κέντρα αποφάσεων για ταχύρρυθμες διαδικασίες δια;χείρισης των μεγάλων ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως η άμυνα, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες της βιομηχανίας.

Γερμανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν ομάδες κρατών με διαφορετική σύνθεση ανά τομέα ή ανά προωθούμενο έργο, ανάλογα με το ποια χώρα θέλει να συμμετάσχει σε ποιο έργο και δεν θα περιοριστεί η πρώτη ταχύτητα της ΕΕ στις έξι χώρες.