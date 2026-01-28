O Καγκελάριος Mερτς, μιλώντας στην Οικονομική Σύνοδο της εφημερίδας Welt στο Βερολίνο, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει μια πολιτική δύναμη με παγκόσμια επιρροή σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. «Προκειμένου τέτοιες ιδέες να μην μένουν μόνο λόγια, αλλά να υλοποιούνται στη νέα παγκόσμια τάξη, χρειάζονται ενισχυμένες μορφές συνεργασίας. Δεν υπάρχει γεωπολιτική επιρροή της Ευρώπης χωρίς οικονομική δυναμική», σημείωσε.

Ο Αντικαγκελάριος Kλίγκμπειλ από την πλευρά του είπε ότι «έχει φτάσει η ώρα για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων». Τώρα «είναι η στιγμή να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Η Γερμανία θα προχωρήσει μαζί με τη Γαλλία κι άλλους εταίρους, για να κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κατάσταση να ήταν τόσο δραματική όσο σήμερα. Όμως πρέπει να διατηρήσουμε την αισιοδοξίας μας, ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Deutschlandfunk, η Γερμανία και η Γαλλία ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη σύσταση μίας ομάδας χωρών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Στην ομάδα συμμετέχουν οι ισχυρότερες οικονομίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία). Σε επιστολή του Αντικαγκελάριου και Υπουργού Οικονομικών, Λαρς Κλίγκμπειλ, προς τους συγκεκριμένους ομολόγους του, αναφέρεται ότι, εν μέσω περιόδου ανακατατάξεων, η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη και πιο ανθεκτική για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα όλο και πιο απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η επονομαζόμενη «ομάδα E6» πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία θα εξεταστεί πώς μπορούν να επιταχυνθούν και να γίνουν πιο φιλόδοξα διάφορα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπονται περαιτέρω συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

ΚΥΠΕ