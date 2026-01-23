Σε μείζον θέμα εξελίσσεται για ολόκληρη την ΕΕ το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τα ευρωπαϊκά προϊόντα πάσχουν σημαντικά σε αυτό το σημείο. Κάτι που υπογραμμίζουν οι ίδιες οι ομοσπονδίες των επιχειρήσεων, ζητώντας τη λήψη μέτρων από την Κομισιόν, καθώς ΗΠΑ και Κίνα κερδίζουν το παιχνίδι μέχρι στιγμής και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Η BusinessEurope, η μεγαλύτερη οργάνωση που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, προχώρησε χθες σε μια σημαντική όσο και συμβολική κίνηση, παρουσιάζοντας μια ενοποιημένη έκδοση, στην οποία περιλαμβάνονται τρεις δέσμες, που είχαν δημοσιευθεί ξεχωριστά τον Ιανουάριο, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2025, αναφορικά με τις προτάσεις της, για μείωση του ρυθμιστικού φόρτου των επιχειρήσεων.

Παράγοντας ο οποίος φαίνεται να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εμποδίζοντας την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδυτικών και άλλων σχεδίων τους. Το «BusinessEurope Omnibook» αποτελεί ένα έγγραφο αναφοράς το οποίο έχει στόχο να συμβάλει άμεσα στην ατζέντα της ΕΕ για τη μείωση των κανονιστικών βαρών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Στη χθεσινή της ανακοίνωση, η BusinessEurope στέκεται ιδιαίτερα στο κομμάτι του ρυθμιστικού βάρους ή φόρτου (Regulatory burden), σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι εξακολουθεί να επιβαρύνει σοβαρά τις επιχειρήσεις της ΕΕ. «Γνωρίζουμε από έρευνες με τα μέλη μας ότι το ρυθμιστικό βάρος, εκτός από το κόστος της ενέργειας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη, αναφέρει η BusinessEurope.

Και προσθέτει ότι το ετήσιο επενδυτικό έλλειμμα για την κάλυψη των κενών στην καινοτομία, τις υποδομές, τη διπλή μετάβαση και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυμαίνεται μεταξύ 750-800 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αξιολογείται από την έκθεση Draghi του 2024. Τόσο η έκθεση Letta, όσο και η έκθεση Draghi υπογραμμίζουν το ίδιο σημείο: Εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και να προσελκύσει επενδύσεις, χρειάζεται επείγουσα δράση για τη μείωση του ρυθμιστικού βάρους και της γραφειοκρατίας, ειδικά σε μια εποχή που η οικονομική ισχύς της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά της.

Προβληματίζει και την Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω θέματα, δηλαδή η γραφειοκρατία, η υπερβολική ρύθμιση μέσω νομοθεσιών και κανονισμών και το αυξανόμενο κόστος που αυτά δημιουργούν, ανησυχούν και τις αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο. Και αυτό, καθώς η χώρα μας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει σημαντικό αριθμό εταιρειών, κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας.

Ωστόσο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να δρουν, δημιουργεί καθυστερήσεις και σπατάλη πόρων, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα τους. Αποτέλεσμα τούτου, είναι οι εταιρείες αυτές να προβληματίζονται και να σκέφτονται το ενδεχόμενο μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες, κυρίως ασιατικές. Εξέλιξη η οποία θα αποτελέσει πλήγμα στις προσπάθειες των κυπριακών Αρχών, και αναπόφευκτα θα επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι ο ρυθμιστικός φόρτος δημιουργείται κυρίως όταν τα κράτη μέλη ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εθνική τους, προσθέτοντας επιπλέον ή πιο περίπλοκες απαιτήσεις (υπερρύθμιση).

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο συνολικό κόστος και την πολυπλοκότητα που επιβάλλουν οι κυβερνητικοί και κοινοτικοί κανονισμοί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Περιλαμβάνει το άμεσο κόστος, δηλαδή δαπάνες για γραφειοκρατία, λογιστές, νομικές υπηρεσίες, καταχώρηση δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας, εκπαίδευση προσωπικού και το έμμεσο κόστος, που μεταφράζεται στο χρόνο που αφιερώνεται στη συμμόρφωση αντί για την παραγωγή. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική παράμετρος καθώς μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη, να αυξήσει τα κόστη και να δημιουργήσει διοικητικές πολυπλοκότητες, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι αποτελεσματική, χωρίς να δημιουργεί περιττά εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα, επιτρέποντας στις εθνικές αρχές να ανακατευθύνουν πόρους (π.χ. από τη γραφειοκρατία) σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες.