Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε την έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» (Ιανουάριος 2026), με τρίμηνο αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, αποτυπώνοντας τη διάρθρωση του χρηματοοικονομικού ενεργητικού και του χρέους σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούσαν χρηματοοικονομικό ενεργητικό ύψους €6,1 δισ., κατανεμημένο κυρίως σε μετοχές (45%), χρεόγραφα (28%) και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία (18%), ενώ μικρότερα ποσοστά αφορούσαν μετρητά και καταθέσεις (6%) και δάνεια (2%).

Οι επενδυτικοί οργανισμοί κατείχαν χρηματοοικονομικά μέσα συνολικής αξίας €7,4 δισ., με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά μετοχές (79%), ενώ ακολουθούσαν δάνεια και χρεόγραφα (14%), μετρητά και καταθέσεις (5%) και λοιπά στοιχεία (2%).

Αντίστοιχα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία είχαν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €4,9 δισ., με κυρίαρχη την τοποθέτηση σε μετοχές (56%), ενώ ακολουθούσαν μετρητά και καταθέσεις (15%), δάνεια (14%), χρεόγραφα (6%) και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία (10%).

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα νοικοκυριά, των οποίων το χρηματοοικονομικό ενεργητικό ανήλθε στα €63,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Από το σύνολο αυτό, το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, το 26% μετοχές, το 18% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και μόλις το 3% χρεόγραφα. Το χρέος των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα €19,9 δισ., με τον δείκτη χρέους να παραμένει στο 55% του ΑΕΠ, αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης αυτός εμφανίζει μείωση 62%, αντανακλώντας τη μακροχρόνια απομόχλευση του τομέα.

Για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το χρηματοοικονομικό ενεργητικό ανήλθε στα €75,0 δισ., εκ των οποίων το 39% αφορά μετοχές, το 33% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, το 21% μετρητά και καταθέσεις, το 6% δάνεια και μόλις το 0,6% χρεόγραφα. Το χρέος του τομέα έφθασε τα €39,8 δισ., με τον δείκτη χρέους να διαμορφώνεται στο 111% του ΑΕΠ, καταγράφοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το τέλος του 2016, ο δείκτης χρέους των επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση 96%, υποδεικνύοντας σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας αποτυπώνουν μια εικόνα σταθεροποίησης και σταδιακής απομόχλευσης στους βασικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να εμφανίζουν χαμηλότερους δείκτες χρέους σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

