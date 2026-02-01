Έντονο είναι το ενδιαφέρον από αραβικά κράτη και ειδικά από χώρες του Κόλπου για επενδύσεις στην Κύπρο στους τομείς της ενέργειας.

Κατά τις τελευταίες επαφές που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό με υψηλόβαθμούς αξιωματούχους αραβικών χωρών έγιναν συζητήσεις για επενδύσεις στην Κύπρο, που για την Κυβέρνηση αποτελούν προτεραιότητα.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, στη συνέντευξη του στον «Φ» (διαβάστε την εδώ) δήλωσε πως η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της και της Προεδρίας της ΕΕ, προχώρησε σε εκστρατεία στις γειτονικές χώρες, για να βελτιωθούν οι σχέσεις της, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο.

«Εκεί βεβαίως γίνονται συζητήσεις και για επενδύσεις σε τομείς όπου υπάρχουν προτεραιότητες και σημαντικές ανάγκες. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο τομέας της ενέργειας. Επομένως, οι συζητήσεις σε αυτές τις χώρες για επενδύσεις αφορούν και τον τομέα της ενέργειας» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο τερματικό του Βασιλικού και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ελλάδας αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν, σημείωσε πως η Κυβέρνηση έχει κληρονομήσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με σημαντικά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία ήταν παγοποιημένα. «Γίνονται προσπάθειες για να προχωρήσουν αυτά τα έργα, κάτι που δεν είναι απλό, καθώς έχουν παρεισφρήσει διάφορα προβλήματα, όπως νομικά, διαιτητικά, κ.λπ.» συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα αναφέρει πως η Κυβέρνηση είναι σε θέση να διαχειριστεί όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, τονίζοντας πως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην τιναχθούν στον αέρα τα έργα.

Σε σχέση με το τερματικό του Βασιλικού και την έλευση φυσικού αερίου, είπε πως η Κυβέρνηση αναμένει (σ.σ. από τη ΔΕΦΑ) τις εισηγήσεις της γαλλικής εταιρείας για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. «Όσον αφορά το ζήτημα του GSI, οι πρόσφατες τοποθετήσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, στο υψηλότερο επίπεδο, από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο αντίστοιχα, για την ανάγκη αναθεώρησης των μελετών και για τη σημαντική ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων και νέων επενδυτών, επιβεβαιώνουν ότι γίνεται διαχείριση σε πιο ορθολογική βάση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων» υπογράμμισε.

Πάει για πιο κάτω η αύξηση της τιμής των καυσίμων

Αναφερόμενος στην επιβολή του πράσινου φόρου, ο οποίος έπρεπε να επιβληθεί το 2024, σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό η Κύπρος βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, πρόκειται για μια πολιτική που παρουσιάζει αντιφατικότητα, καθώς η χώρα μας δεν διαθέτει επαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες αλλά ζητείται να επιβληθεί νέος φόρος στα καύσιμα, με στόχο να ωθηθούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. «Η υλοποίηση αυτού του μέτρου απομακρύνεται χρονικά, χωρίς να έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζήτησης με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν του χρόνου θα επιβληθούν αυξήσεις στα καύσιμα, λόγω της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την πράσινη μετάβαση, υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη πολιτική έχει αναβληθεί για ένα χρόνο. «Αποτελεί ζήτημα που απασχολεί σε όλα τα επίπεδα την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, καθώς συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες ώστε να προωθηθεί ο στόχος της πράσινης μετάβασης χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα ή να γίνεται σε βάρος άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογράμμισε.

Μεγάλη και βαριά η ατζέντα του ECOFIN

Στο μεταξύ, λόγω της κυπριακής προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ, ο υπουργός Οικονομικών έχει αναλάβει και την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, το γνωστό ECOFIN. Όπως είπε, είναι μεγάλη η ατζέντα του Συμβουλίου, με θέματα που αφορούν την ενοποίηση των αγορών, των κεφαλαιαγορών και του τραπεζικού συστήματος, το ψηφιακό ευρώ και τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών θεμάτων που αφορούν τα ταμεία προνοίας.

«Η μεγάλη προσπάθεια είναι να διοχετευθούν οι ιδιωτικές καταθέσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να μπορέσει να συνεχίσει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Μέσα από αυτή την ανταγωνιστικότητα, επιδιώκεται να προωθηθούν δράσεις που αναμένεται να επιφέρουν μεγαλύτερη ευημερία στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατέληξε.