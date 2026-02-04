Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου συνεχίζεται το πρόγραμμα μαζικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες.

Οι νέοι έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν στις ακόλουθες περιοχές:

Λευκωσία

Λατσιά – Γέρι

Περιοχή Νέου ΓΣΠ

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη και του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού

Περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, τη Λεωφόρο Λεμεσού, τον δρόμο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και τις οδούς Καντάρας, Αργολίδος, Δημοκρατίας, Χριστοφόρου Καή και τη Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου, μέχρι το ύψος του Γυμνασίου Γερίου

Λεμεσός

Λεμεσός, Άγιος Αθανάσιος, Μέσα Γειτονιά

Περιοχές βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας, από το ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου έως τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως

Λάρνακα

Λάρνακα, Αραδίππου, Λειβάδια

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, των οδών Λύσου Σανταμά και Ανδρέα Μουζάκη, καθώς και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίας Σοφίας

Εκατέρωθεν της Οδού Κυριάκου Μάτση στα Λειβάδια, μέχρι το ύψος της Οδού Παύλου Λιασίδη

Αμμόχωστος

Δερύνεια

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίας Μαρίνας

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου έως το οδόφραγμα Δερύνειας

Εκατέρωθεν των οδών Σταδίου και Ομονοίας, καθώς και της Λεωφόρου Ελευθερίας

Πάφος

Γεροσκήπου

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, των οδών Ιπποκράτους, Γιάννη Κοντού και Ιγνατίας, και της Λεωφόρου Ευρώπης

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου υπενθυμίζει ότι, για λόγους ασφαλούς αντικατάστασης του μετρητή, απαιτείται διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος διάρκειας που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά και απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία.