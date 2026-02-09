Την ενίσχυση του ευρώ, ενώ μπαίνουμε σε μια περίοδο, στην οποία η νομισματική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως “όπλο”, ζητά η Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η η ΕΕ θα πρέπει να δράσει για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της ασφάλεια και την ικανότητά της να προωθεί τα δικά της συμφέροντα.

Η έκκληση αυτή γίνεται με έγγραφο, στο ο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνεται στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ομάδας ευρώ, εν όψει της συνεδρίασης της 16ης του μήνα. Το έγγραφο τονίζει τη σημασία ενοποίησης των καταθέσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της ζώνης Ευρώ, αλλά και την ανάγκης το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα να κερδίσει πόντους ως αποθεματικό νόμισμα.

Στην κατεύθυνση αυτή, εν όψει της πρόκλησης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ενωμένη Ευρώπη, να καλύψει το τεχνολογικό κενό με τις ΗΠΑ και την Κίνα, κάνοντας τις απαραίτητες επενδύσεις, τονίζει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να συστηματοποιηθεί, η έκδοση κοινού χρέους. Όπως τονίζεται, σε αυτήν τη χρονική φάση, η ΕΕ έχει εκδώσει 1 τρισ. ευρώ κοινό χρέος, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει χρέος ύψους 27 τρισ. δολάρια. Η χαμηλή ρευστότητα του κοινού ευρωπαϊκού χρέους δεν συναντά τις απαιτήσεις της αγοράς που θέλει να ανοίξει περισσότερες θέσεις στα ομόλογα που εκδίδει η Κομισιόν, τα οποία ως γνωστόν έχουν την ανώτερη δυνατή βαθμολογία χρηματοπιστωτικής ικανότητας (ΑΑΑ) .

Στο έγγραφο αναγνωρίζεται και η δυσκολία για περισσότερο κοινό χρέος. Τονίζει συγκεκριμένα, ότι η Γερμανία και άλλες Βόρειες χώρες, όπως η Φινλανδία, επέτρεψαν την έκδοση κοινού χρέους κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και αργότερα, για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά δεν επιθυμούν πλέον να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Σημείωναν πάντως ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορούν οι εξελίξεις εντός της ΕΕ να προχωρήσουν με άλλο τρόπο. Γι’ αυτό το θέμα, θα πρέπει να συζητηθεί στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών, για να υπάρχει μια επικαιροποίηση της κατάστασης.

Στην ίδια κατεύθυνση και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει γραπτή παρέμβαση στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης, όπου θα είναι παρόντες και ο Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέτα, για την προώθηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που έχουν καθυστερήσει. Ανάμεσά τους, η ΕΚΤ θα τονίζει ότι επείγει η ενοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η άρση των εμποδίων, για να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και η νομοθέτηση για το ψηφιακό ευρώ που θα πρέπει μάλιστα να συνοδευτεί και από τη θεσμοθέτηση νέων σύγχρονων, ψηφιακών συστημάτων πληρωμών, ώστε να μην μείνει και σε αυτό το θέμα η ΕΕ ως ουραγός των εξελίξεων.

Η εμφάνιση της “Ομάδας των Έξι”

Το ενδιαφέρον, τόσο για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, όσο και για το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της επόμενης Δευτέρας, θα είναι η εμφάνιση της “Ομάδας των Έξι” ισχυρότερων οικονομιών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία) , η οποία μέχρι τώρα άτυπο χαρακτήρα. Τούτο με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει θέσει ως στόχους της κοινή προσπάθειας μεταξύ άλλων και το θέμα της τραπεζικής ενοποίησης, της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της προώθησης της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και της αποκατάστασης της εφοδιαστικής αλυσίδας για βασικά ορυκτά προς την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Μένει να φανεί λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες, αν η “Ομάδα των Έξι” θα βοηθήσει να υπάρξει μια συναίνεση, ώστε να προχωρήσουν οι αλλαγές γρηγορότερα ή θα διεκδικήσει μια αυτόνομη πορεία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι 21 της ΕΕ.

capital.gr