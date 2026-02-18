Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν την ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, την καινοτομία και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο. Η δυνατότητά τους, ωστόσο, να εξελίσσονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβασή τους σε σύγχρονα εργαλεία, τεχνολογία και επενδύσεις που επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», στοχεύει ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση. Μέσα από χρηματοδοτική στήριξη επενδύσεων σε ΜμΕ, το Σχέδιο ενισχύει την αναβάθμιση των υποδομών, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Με συνολικό προϋπολογισμό €50 εκατ. και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σχέδιο απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στις επενδύσεις αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση χώρων, η προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η ανάπτυξη παραγωγικής δυναμικής στο Μικροζυθοποιείο «Πίβο»

Το Μικροζυθοποιείο «Πίβο» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που αξιοποίησε το Σχέδιο προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Πριν από την ένταξή του, σημειώνει ο συνιδιοκτήτης Θανάσης Πολυνείκης, η βασική πρόκληση ήταν η περιορισμένη παραγωγική δυναμική. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του δεν μπορούσε να καλυφθεί πλήρως με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης της παρουσίας του στην αγορά.

«Η επένδυση σε νέο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας άλλαξε ουσιαστικά την παραγωγική διαδικασία. Ο βελτιωμένος έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής επιτρέπει πλέον μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στην ποιότητα, ενώ η εγκατάσταση μηχανής εγκυτίωσης υψηλών προδιαγραφών διασφαλίζει ότι οι αφιλτράριστες και απαστερίωτες μπίρες διατηρούν τη φρεσκάδα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά μέχρι τη στιγμή που φτάνουν στον καταναλωτή», σημειώνει. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση αύξησε την παραγωγική δυναμική της, ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της και διεύρυνε το δίκτυο συνεργατών και πελατών της, δημιουργώντας νέες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Δυνατότητες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης προϊόντων – Το παράδειγμα του Ζαχαροπλαστείου «Άρωμα Βανίλιας»

Αντίστοιχη είναι και η εμπειρία του ζαχαροπλαστείου «Άρωμα Βανίλιας», το οποίο αξιοποίησε τη συμμετοχή του στο Σχέδιο προκειμένου να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του και να ενισχύσει τη δυναμική του στην αγορά. Η αναβάθμιση του χώρου και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, σημειώνει ο ιδιοκτήτης Γιάννης Τούμπας, βελτίωσαν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, καθιστώντας την παραγωγική διαδικασία, πιο γρήγορη και αποδοτική.

Παράλληλα, αναφέρει ο κ. Τούμπας, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεύρυνση της γκάμας, ενισχύοντας την εμπειρία των πελατών και τη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Σε έναν κλάδο όπου η ποιότητα, η αισθητική και η διαφοροποίηση αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η επένδυση στον εκσυγχρονισμό λειτούργησε ως καταλύτης ανάπτυξης.

Η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας επέτρεψε την προσέγγιση ευρύτερου κοινού και οδήγησε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης και ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Χρηματοδοτικό εργαλείο έμπρακτης ανάπτυξης

Οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν στην πράξη τον ρόλο του Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ ως εργαλείου που μετατρέπει τη χρηματοδοτική στήριξη σε πραγματική ανάπτυξη. Μέσω της στήριξης επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνολογία και αναβάθμιση υποδομών, το Σχέδιο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καινοτομία, αύξηση της απασχόλησης και ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Παράλληλα, η έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση και στη βελτίωση της παραγωγικότητας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αποδεικνύοντας ότι η στοχευμένη ενίσχυση των ΜμΕ μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ευρύτερης οικονομικής προόδου.