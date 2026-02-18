Αύξηση της τάξης του 1,09% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 118,89 μονάδες (βάση 2021=100), αντανακλώντας συνεχιζόμενες ανοδικές πιέσεις στο κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο κύριων κατηγοριών προϊόντων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα ορυκτά με άνοδο 2,91% και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη με αύξηση 2,55%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά κατά 1,19%, καθώς και τα προϊόντα ορυκτών κατά 0,97%.

Αντίθετα, μείωση 0,49% σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα, αποτελώντας τη μοναδική κατηγορία με πτωτική μεταβολή σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαίο επίπεδο, η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει αύξηση 0,12% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ένδειξη ήπιας αλλά σταθερής ανόδου του δείκτη στην αρχή του 2026.