Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει το κοινό ότι η τελευταίας στιγμής ανανέωση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2026 πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ανανέωση έχει οριστεί η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 24:00 (μεσάνυχτα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 398.000 άδειες κυκλοφορίας, σε σύγκριση με 412.000 άδειες την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το Τμήμα καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενόψει της λήξης της προθεσμίας.