Δεν υφίσταται ανησυχία για λήψη δημοσιονομικών μέτρων, καθώς το δημόσιο χρέος της Κύπρου ακολουθεί πτωτική πορεία και αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ με την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων του 2025, δήλωσε ο Μιχάλης Περσιάνης, Πρόεδρος του Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «The Cyprus Economy: Growth, Stability and Social Dimensions», εκτίμησε ότι η πτωτική τάση του χρέους θα συνεχιστεί το 2026 και πιθανόν το 2027. Όπως ανέφερε, παρά τις αναμενόμενες υπερβάσεις στην τροχιά των καθαρών πρωτογενών δαπανών, έναντι των οποίων είναι δεσμευμένη η Δημοκρατία, η δυναμική του χρέους δεν δημιουργεί λόγους ανησυχίας.

Ο κ. Περσιάνης σημείωσε ότι τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους παραμένουν κοντά στο 10% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω εσόδων από την ΚΕΔΙΠΕΣ, προσφέροντας πρόσθετες επιλογές δημοσιονομικής διαχείρισης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός κινείται σχεδόν στο μηδέν το 2025 (περίπου 0,2%) και αναμένεται ελαφρώς πάνω από 2% το 2026.

Κίνδυνοι από δομή ανάπτυξης και αυξημένες ανάγκες

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό κλάδων, οι οποίοι βασίζονται σε αλλοδαπώς ελεγχόμενες επιχειρήσεις υψηλής κινητικότητας, δημιουργώντας αυξημένη τρωτότητα για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Τόνισε ότι οι κοινωνικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα υφίστανται σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης σε υποδομές, όπως υδατικά και ενεργειακά έργα, μεταφορές, προστασία από φυσικές καταστροφές και άμυνα. Προειδοποίησε ότι η ωρίμανση αυτών των αναγκών ενδέχεται να περιορίσει τον δημοσιονομικό χώρο, ιδίως εάν δεν υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός.

Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των ανελαστικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι περιορίζουν την ευελιξία της εκάστοτε κυβέρνησης και ενδέχεται να οδηγήσουν σε προκυκλικές πολιτικές. Ως παράδειγμα ανέφερε το κυκλοφοριακό, όπου συνεχίζονται επεκτάσεις οδικού δικτύου χωρίς παράλληλη ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Μισθοί, εισόδημα και εξωτερικές ανισορροπίες

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις των μέσων πραγματικών αποδοχών προέρχονται από μικρό αριθμό κλάδων, με αποτέλεσμα τα επίσημα στοιχεία να υπερεκτιμούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σημείωσε ότι η διαφορά μεταξύ ΑΕΕ και ΑΕΠ προσεγγίζει το 12% του ΑΕΠ, με αυξητική τάση, καθώς πρωτογενή εισοδήματα ρέουν εκτός Κύπρου.

Σε παρέμβασή του, ο Μάριος Πολεμιδιώτης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, με χαμηλή ανεργία και πληθωρισμό κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Πρόσθεσε ότι το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται σε καθοδική πορεία από το 2015 και η τραπεζική εξυγίανση έχει περιορίσει τους κινδύνους.

Ο οικονομολόγος Ιωάννης Τιρκίδης επεσήμανε ότι ο δημόσιος και τραπεζικός τομέας εμφανίζουν ισχυρή ρευστότητα, ενώ ο εξωτερικός τομέας παραμένει βασική ευπάθεια λόγω αυξημένης ξένης ιδιοκτησίας εγχώριων περιουσιακών στοιχείων.

ΚΥΠΕ