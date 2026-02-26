Οι αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) που τοποθετήθηκαν ή θα τοποθετηθούν σε ορεινές, απομακρυσμένες ή ακριτικές κοινότητες ξεπέρασαν τις 11, σύμφωνα με τα όσα προέβλεπαν δηλαδή οι αρχικές ανακοινώσεις και πλέον, με βάση νεότερη ενημέρωση, αυτές αυξάνονται σε 19.

Μάλιστα, σημαντικό σημείο όπου αναμένεται πως θα τοποθετηθεί εντός των επόμενων ωρών μία καινούργια ΑΤΜ είναι το Μοναστήρι του Κύκκου, ενώ παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες και για άλλες περιοχές.

Τοποθετήθηκαν ήδη 17

Από τον Μάιο του 2025 μέχρι και σήμερα έχουν τοποθετηθεί 17 αυτόματες τραπεζικές μηχανές σε ορεινές, απομακρυσμένες, ακριτικές και άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ΑΤΜ σε:

Λυθροδόντα Ξυλοτύμπου Σαλαμιού Φρέναρος Επταγώνια Αστρομερίτη (Υπερ. Αλφαμέγα) Πελένδρι Πισσούρι Παρεκκλησιά Αργάκα Καλό Χωριό Λεμεσού Κυβίδες Παναγιά



και ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν επίσης εγκατασταθεί ΑΤΜ στις κοινότητες:

Πάχνα Τριμίκλινη Πεδουλάς Παλαιχώρι



Νέες σε Μονή Κύκκου και Αυγόρου

Σύμφωνα με πληροφόρηση του «Φ», οι επόμενες ΑΤΜ θα τοποθετηθούν στο Μοναστήρι του Κύκκου, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, καθώς και στην κοινότητα της Αυγόρου, μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία του χώρου από την κοινότητα.

Η ΑΤΜ στο Μοναστήρι του Κύκκου εκτιμάται πως θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση των κοινοτήτων Κάμπος Τσακκίστρας, Μηλικούρι, Γερακιές, άλλες κοινότητες της ευρύτερης περιοχής και χιλιάδες επισκέπτες της μονής.

Δωρεά από τις Τράπεζες και JCC

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων αυτόματων τραπεζικών μηχανών λήφθηκε με σκοπό να συμπληρωθεί το κενό που υπήρχε λόγω του κλεισίματος αρκετών τραπεζικών υποκαταστημάτων σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.

Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από την Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις τράπεζες αλλά και την JCC, για την χαρτογράφηση των περιοχών που κρίθηκε πως είχαν άμεση ανάγκη για ΑΤΜ.

Αρκετές από τις αυτόματες τραπεζικές μηχανές τοποθετήθηκαν σε κτήρια κοινοτικών Αρχών, ώστε να διασφαλίζεται πως θα παρέχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύνδεσης και ασφάλειας.

Βασικό στοιχείο είναι ότι το κόστος τοποθέτησης, διαχείρισης και λειτουργίας ανέλαβαν οι τράπεζες, μαζί με την JCC, ενώ σύμφωνα και με προηγούμενες διαβεβαιώσεις δεν προκύπτει χρέωση για τους συνταξιούχους κατά τη χρήση των αυτόματων τραπεζικών μηχανών.

Πόσες ΑΤΜ έχουμε στην Κύπρο

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας, ο συνολικός αριθμός των αυτόματων μηχανών (ΑΤΜ) στην Κύπρο κατέγραψε μικρή αύξηση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, φθάνοντας τις 405 μονάδες, από 397 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Η αύξηση αποδίδεται, όπως είναι λογικό, κυρίως στην εγκατάσταση νέων ΑΤΜ σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοίκων σε μετρητά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου το 72% των ΑΤΜ που λειτουργούν στην Κύπρο υποστηρίζουν συναλλαγές με κάρτες ανέπαφης πληρωμής.

Αυξάνεται η επίδραση του cashback

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, έχουν αναπτυχθεί νέα κανάλια ανάληψης μετρητών πέραν των ΑΤΜ, όπως η δυνατότητα επιστροφής μετρητών σε σημεία πώλησης εμπόρων (cashback at the point-of-sale – POS). Αν και τα ΑΤΜ, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια επιλογή των Κυπρίων για αναλήψεις μετρητών, η συγκεκριμένη πρακτική καταγράφει αυξητική τάση, αναδεικνυόμενη σε ένα ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο ανάληψης μετρητών στην κυπριακή αγορά.