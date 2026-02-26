Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ βρέθηκαν η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις πόλεις, η ενδιάμεση αναθεώρηση της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και η στήριξη των ανατολικών περιφερειών της ΕΕ, με τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, να σημειώνει πως “η πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλες τις περιφέρειες παραμένει βασική μας επιδίωξη».

Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι «οι πόλεις αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη», ενώ πρόσθεσε ότι διαδραματίζουν «καθοριστικό ρόλο και στην επίτευξη των στόχων κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, την ώρα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις».

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής, σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με πάνω από €24 δισ. να έχουν διατεθεί για βιώσιμη αστική ανάπτυξη την περίοδο 2021-2027. «Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη στήριξη προς τις πόλεις, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τρέχουσας περιόδου», τόνισε.

Για την ενδιάμεση αναθεώρηση της Πολιτικής Συνοχής, ο Υπουργός ανέφερε πως «στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που προκύπτει από την ενδιάμεση αναθεώρηση και να αντλήσουμε διδάγματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο».

Ειδικότερα, όπως είπε, οι Υπουργοί συζήτησαν πώς τα κίνητρα και οι μηχανισμοί ευελιξίας μπορούν να σχεδιαστούν στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ώστε «η πολιτική συνοχής να ευθυγραμμίζεται ακόμη περισσότερο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων».

«Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τη σημασία της διοικητικής ικανότητας, της απλούστευσης και της ευελιξίας. Η πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλες τις περιφέρειες παραμένει βασική μας επιδίωξη», πρόσθεσε ο Υπουργός. Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική Συνοχής, ο κ. Κεραυνός ανέφερε πως «δεν θα έλεγα ότι υπήρξαν ενοχλήσεις, αλλά ανησυχίες – κάτι απολύτως λογικό και αναμενόμενο όταν έχουμε μπροστά μας μεταρρυθμίσεις,» ενώ πρόσθεσε ότι «έχουν δοθεί απαντήσεις και υπάρχει σύγκλιση ως προς τους στόχους. Μέσα από τη συνήθη πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητούμε και διαβουλευόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια, ώστε να καταλήγουμε σε συγκλίσεις προς όφελος όλων».

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Πολιτική Συνοχής, Ραφαέλε Φίτο, δήλωσε ότι υπήρξε πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα ως προς αυτές τις βασικές προτεραιότητες και πολιτικές», επεσήμανε

Αναφερόμενος στην ατζέντα για τις πόλεις, επεσήμανε πως «περίπου το 75% των Ευρωπαίων ζει σε πόλεις. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες: προσιτή στέγαση, ασφάλεια, αυξημένο κόστος ζωής. Οι δήμαρχοι είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται όταν προκύπτει μια κρίση ή μια καταστροφή», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «οι πόλεις χρειάζονται περισσότερη απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερο συντονισμό από το ευρωπαϊκό επίπεδο – και αυτό ακριβώς παραδίδει η Επιτροπή».

«Η αναθεώρηση αυτή πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα, στη μεθοδολογία, στην πολιτική προσέγγιση και στις στρατηγικές επενδύσεις» είπε για την ενδιάμεση αναθεώρηση της Πολιτικής Συνοχής ο Αντιπρόεδρος Φίτο, ενώ εκτίμησε ότι αυτή αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός». Εξάλλου, τόνισε και τον πρακτικό αντίκτυπο. «Η Επιτροπή έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους και να ανακατευθύνουν πόρους σε νέες προτεραιότητες. Τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν θετικά και, ειλικρινά, είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσα έχουν γίνει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο Αντιπρόεδρος Φίτο έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις ανατολικές συνοριακές περιφέρειες της Ένωσης, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. «Θέλω να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που ανέδειξαν τη σημασία των περιφερειών που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, καθώς και για την άμεση συνέχεια που δόθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής», είπε. Όπως ανακοίνωσε, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

