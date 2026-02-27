Οι 405 αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) δούλεψαν… υπερωρίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), καταγράφηκαν αναλήψεις αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η έκθεση της ΚΤΚ, ο συνολικός όγκος των αναλήψεων κατέγραψε πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ωστόσο, η συνολική αξία παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Κάτι που οφείλεται, όπως σημειώνει η Κεντρική, στην αύξηση της μέσης αξίας των αναλήψεων, η οποία μάλιστα κατέγραψε άνοδο 28% από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, δηλαδή από τα 291 ευρώ αυξήθηκε κατά το 2025 στα 372 ευρώ.

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το γεγονός πως στην Κύπρο εμφανίζεται μια ισχυρή τάση για ανέπαφες συναλλαγές, αφού περισσότερα από επτά στα δέκα ΑΤΜ δέχονται κάρτες με δυνατότητα ανέπαφης συναλλαγής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ περιορίζεται στο 34%, καταδεικνύοντας τη σημαντική απόκλιση υπέρ της Κύπρου.

Κάθε Κύπριος από δύο κάρτες

Οι αναλήψεις αλλά και η συχνότητα χρήσης των καρτών δεν είναι εξάλλου τυχαίες και σχετίζονται με ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο συνολικός αριθμός των καρτών αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2025 στα 2 εκατομμύρια, δηλαδή με μέσο όρο τις δύο κάρτες πληρωμών ανά Κύπριο πολίτη.

Οι κάρτες πληρωμών στην Κύπρο αποτελούν το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής (75%) σε συνολικό όγκο συναλλαγών, κατέχοντας μάλιστα τη δεύτερη συχνότερη χρήση καρτών πληρωμών από όλη τη ζώνη του ευρώ, με πρώτη χώρα την Πορτογαλία.

VISA και Mastercard

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, οι πιο δημοφιλείς κάρτες πληρωμών στην Κύπρο είναι οι χρεωστικές, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πολίτες είναι 85% πιο πιθανό να διαθέτουν χρεωστική παρά πιστωτική ή μεταγενέστερης χρέωσης.

Επιπλέον, VISA και Mastercard είναι οι πλέον δημοφιλείς κάρτες πληρωμών στην Κύπρο, με τις συστημικές τράπεζες της Κύπρου να προσφέρουν και τις δύο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει επίσης και από τη μέση αξία πληρωμών με κάρτα σε φυσικά καταστήματα σε τερματικά POSs σε σχέση με τις διαδικτυακές πληρωμές.

Ειδικότερα, η μέση αξία σε τερματικά που χρησιμοποιούνται μέσω πληρωμής με φυσική αξία ανέρχονται σε 37 ευρώ. Το αντίστοιχο στη ζώνη του ευρώ είναι περίπου στα 33 ευρώ. Αντίθετα, οι διαδικτυακές πληρωμές στην Κύπρο καταγράφουν μια ξεκάθαρη προτίμηση, αφού δείχνουν πληρωμές μεγάλης αξίας, που αυτές ανέρχονται στα 125 ευρώ για την Κύπρο σε σχέση με 60 ευρώ στη ζώνη του ευρώ.