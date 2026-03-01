Με στόχο να ενταχθεί ο αθλητισμός πιο ενεργά στο επενδυτικό πλάνο της χώρας και να συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συστάθηκε το Business Association of Sports.

Η πρόεδρος του συνδέσμου, Εύα Πούρκου, μιλά στον «Φ» για τους στόχους και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του, για τις προοπτικές του αθλητισμού, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επέλθει διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα, ώστε να προκύψουν επενδύσεις στο χώρο.

Κατ’ αρχήν, πείτε μας τι σας οδήγησε στην ίδρυση του Business Association of Sports (BAS); Ποιο ήταν το όραμα και ποιοι οι στόχοι πίσω από την ιδέα για την δημιουργία του;

Η ίδρυση του Business Association of Sports προέκυψε από μια σαφή ανάγκη: O αθλητισμός στην Κύπρο διαθέτει δυναμική και προοπτικές, αλλά στερείται οργανωμένης θεσμικής εκπροσώπησης σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Το όραμα του BAS στηρίζεται σε ένα ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο με τεχνοκρατική επάρκεια. Αντιπρόεδρος είναι ο Αρίστος Ποταμίτης, Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος Χριστοφίδης, Οικονομικός Υπεύθυνος ο Μάριος Αθανασίου και Μέλος η Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη. Η σύνθεση αυτή ενισχύει τη θεσμική σοβαρότητα και τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης του Συνδέσμου σε θέματα αθλητισμού με στόχο την διαφάνεια και τη βιωσιμότητα και θα συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εντάσσοντας τον αθλητισμό στο ευρύτερο αναπτυξιακό αφήγημα της χώρας.

Το Business Association of Sports λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Ποιες εταιρείες, οργανισμοί ή σωματεία μπορούν να γίνουν μέλη σας και ποιο θα είναι το όφελος που θα αποκομίσουν από την ένταξη τους στο Business Association of Sports;

Το Business Association of Sports απευθύνεται σε ένα ευρύ και δυναμικό φάσμα φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αθλητικό τομέα. Μέλη μπορούν να γίνουν: (1) Αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες. (2) Εταιρείες που επενδύουν ή επιθυμούν να επενδύσουν στον αθλητισμό. (3) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε sports marketing, media, υποδομές, τεχνολογία. (4) Οργανισμοί που σχετίζονται με fitness, ευεξία και αθλητική εκπαίδευση. (5) Νομικοί, ελεγκτές, σύμβουλοι και επαγγελματίες του sports business. (6) Φορείς που εμπλέκονται στον αθλητικό τουρισμό. Τα οφέλη για τα μέλη είναι ουσιαστικά και στρατηγικά όπως συμμετοχή σε οργανωμένο sports lobbying εντός και εκτός Κύπρου, πρόσβαση σε θεσμικό διάλογο με κρατικούς και επενδυτικούς φορείς, υψηλού επιπέδου δικτύωση και στοχευμένες B2B συναντήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δημιουργία επενδυτικών συνεργειών.

Ποιες ήταν οι πρώτες σας ενέργειες μετά την ίδρυση του Συνδέσμου και ποια τα επόμενα σχέδια σας;

Οι πρώτες μας ενέργειες επικεντρώθηκαν στη θεσμική και στρατηγική κατεύθυνση του Συνδέσμου. Καθορίσαμε κάποιους βασικούς πυλώνες δράσης και ενεργοποιήσαμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο με τεχνογνωσία σε νομικά, οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα του αθλητισμού.

Παράλληλα, προχωρήσαμε άμεσα σε θεσμικές επαφές με στόχο να ενταχθεί ο αθλητισμός πιο ενεργά στο επενδυτικό πλάνο της χώρας και να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο πλαίσιο προσέλκυσης sports investments. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και με επιχειρηματικούς φορείς.

Τα επόμενα σχέδιά μας περιλαμβάνουν την δημιουργία θεματικών επιτροπών, κατάθεση προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση του θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου στον αθλητισμό, τη διοργάνωση στοχευμένων networking events και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων και της παρουσίας μας σε ευρωπαϊκά δίκτυα.

Πώς μπορούν να «παντρευτούν» αθλητισμός και επιχειρηματικότητα με αμοιβαίο όφελος για τα δύο μέρη;

Ο σύγχρονος αθλητισμός χρειάζεται στρατηγική και βιωσιμότητα. Από την άλλη, η επιχειρηματικότητα αναζητά ισχυρά brands, συναισθηματική σύνδεση με το κοινό και πλατφόρμες προβολής με πραγματικό αντίκτυπο. Εκεί ακριβώς συναντώνται οι δύο κόσμοι. Ο «γάμος» αυτός επιτυγχάνεται μέσα από στρατηγικές χορηγίες με μακροπρόθεσμο πλάνο και μετρήσιμους στόχους, μέσα από σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης με διαφάνεια, οικονομικό έλεγχο και επαγγελματική διοίκηση που εμπνέουν εμπιστοσύνη, καθώς και μέσα από την εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η σύνδεση με τα κριτήρια ESG και το κοινωνικό αποτύπωμα καθιστά τον αθλητισμό ιδανικό εργαλείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και επενδυτικών εργαλείων δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης.

Fitness & wellness

Στην Κύπρο, όταν αναφερόμαστε σε αθλητισμό συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ωστόσο, ο αθλητισμός είναι πολύ περισσότερο από αυτά τα δύο. Πού αλλού θα επιδιώξετε να εμπλακείτε, ώστε να αναπτυχθούν περισσότεροι τομείς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν προφανή ή άμεση σχέση με τον αθλητισμό, (όπως για παράδειγμα το κομμάτι του fitness και της ευεξίας) αλλά μπορούν να συμβάλουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας;

Είναι αλήθεια ότι στην Κύπρο η συζήτηση για τον αθλητισμό επικεντρώνεται κυρίως στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ωστόσο, ο σύγχρονος αθλητισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα που συνδέεται με την υγεία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα.

Ως Business Association of Sports, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τομείς όπως το fitness & wellness, την αθλητική τεχνολογία και καινοτομία, την εκπαίδευση και πιστοποίηση, τις αθλητικές υποδομές και τη διοργάνωση διεθνών events. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγωνιστική δραστηριότητα, είναι και οικονομική δραστηριότητα. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και προσελκύει επενδύσεις. Η επόμενη μέρα του αθλητισμού στην Κύπρο δεν είναι μονοθεματική. Είναι πολυτομεακή, εξωστρεφής και οικονομικά στρατηγική.

Οι διασυνδέσεις, οι διεθνείς σχέσεις, το networking με άτομα και οργανισμούς από το εξωτερικό που διαθέτουν τεχνογνωσία σε διάφορα επίπεδα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Θα επιδιώξετε να δραστηριοποιηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση;

Απολύτως. Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Το Business Association of Sports στοχεύει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διεθνών συνεργασιών και οργανωμένου sports lobbying, εντός και εκτός Κύπρου. Θα επιδιώξουμε συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, προσέλκυση ξένων επενδυτών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα του sports business. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αναπτύσσεται σε απομόνωση. Αν θέλουμε η Κύπρος να εξελιχθεί σε περιφερειακό sports hub, απαιτούνται στρατηγικές διεθνείς συμμαχίες και ουσιαστική παρουσία στο παγκόσμιο οικοσύστημα του αθλητισμού και αυτόν ακριβώς τον ρόλο φιλοδοξεί να διαδραματίσει το BAS.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας τομέας στον οποίο γίνεται συχνή αναφορά από διάφορους φορείς. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του; Τι πρέπει να γίνει ώστε η χώρα μας να προσελκύσει τέτοιου είδους τουρισμό;

Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η Κύπρος διαθέτει κλίμα 12 μηνών, αθλητικές εγκαταστάσεις και στρατηγική γεωγραφική θέση, στοιχεία που αποτελούν ισχυρή βάση. Ωστόσο, για να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη απαιτείται οργανωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, εθνικό πλάνο αθλητικού τουρισμού με σαφή στόχευση, πιστοποίηση εγκαταστάσεων, συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ένταξη του αθλητισμού στο ευρύτερο επενδυτικό αφήγημα της χώρας. Με σωστό sports lobbying και θεσμική συνεργασία, ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας.

Τα προβλήματα στις ποδοσφαιρικές εταιρείες

Αναφερόμενοι στο ποδόσφαιρο, κυρία Πούρκου, είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με αρκετές εταιρείες όσον αφορά στην οικονομική τους διαχείριση. Αναπόφευκτα, η εικόνα αυτή δεν ευνοεί την προσέλκυση ατόμων που θα ήθελαν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Έχετε προτάσεις για να βελτιωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση;

Η αξιοπιστία αποτελεί βασική προϋπόθεση για επενδύσεις. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση, ο επενδυτής απομακρύνεται. Η λύση είναι θεσμική και δομική: Εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, τακτικός ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο και σαφής διαχωρισμός διοικητικών και εκτελεστικών ρόλων.

Το Business Association of Sports μπορεί να συμβάλει τεχνοκρατικά σε αυτή τη συζήτηση, αξιοποιώντας τη νομική και οικονομική εξειδίκευση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρόβλημα μιας και μιλάμε για ένα προϊόν υψηλής αξίας. Χρειάζεται όμως σύγχρονη διαχείριση για να προσελκύσει σοβαρά κεφάλαια και θα επιδιώξουμε συνεργασία και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προς αυτή την κατεύθυνση.