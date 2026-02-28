Σημαντική ενίσχυση της συμμόρφωσης και αισθητή μείωση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας καταγράφει για το 2025 η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέχει ο Φιλελεύθερος.

Όπως αναφέρθηκε, η Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί βάσει του Νόμου Ν.81(Ι)/2020, έχει ως κύρια αποστολή τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.

Σχεδόν 8.000 επιθεωρήσεις

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7.920 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων οι 6.544 αφορούσαν υποστατικά εργοδοτών. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, εξετάστηκαν 16.366 εργαζόμενοι, με την Υπηρεσία να εντοπίζει 1.009 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν εκδόθηκαν 509 πράξεις επιβολής προστίμου, αποτυπώνοντας, όπως επισημάνθηκε, τη συστηματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας, καθώς εντοπίστηκαν 1.095 παράνομοι εργοδοτούμενοι. Τα ποσοστά παραβατικότητας διαμορφώθηκαν στο 1,48% για Κύπριους εργαζόμενους, στο 2,41% για Κοινοτικούς και στο 16,33% για πολίτες τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις και οι επαναληπτικοί έλεγχοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Καταγγελίες πολιτών

Παράλληλα, το 2025 η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 571 καταγγελίες πολιτών, οι οποίες αφορούσαν αδήλωτη εργασία, μισθολογικές διαφορές, εφαρμογή του κατώτατου μισθού και ζητήματα ωρών ανάπαυσης.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ», οι καταγγελίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό παρατυπιών και την ενεργοποίηση άμεσων ελεγκτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται κυρίως στους τομείς της εστίασης, των οικοδομών και του λιανικού εμπορίου. Στους συγκεκριμένους κλάδους, οι επιθεωρητές προχώρησαν σε ελέγχους μισθολογίων, εξέταση αδειών αλλοδαπών εργαζομένων, συνεντεύξεις εργαζομένων και διασταυρώσεις στοιχείων με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Επιπλέον, κατά το 2025 επιβλήθηκαν 199 πρόστιμα για παραβάσεις άλλων νομοθεσιών, συνολικού ύψους €201.660.

Αύξηση απασχόλησης και ωρών εργασίας

Την ίδια ώρα, θετική εικόνα παρουσιάζει η συνολική πορεία της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 1,8% στο σύνολο των εργαζομένων και αύξηση 2,2% στις πραγματικές ώρες εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 ήταν υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, της Επισκευής Μηχανοκινήτων Οχημάτων, καθώς και στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε το 2025 στους ελέγχους σε κουρεία και κομμωτήρια, έναν κλάδο με αυξημένες ιδιαιτερότητες ως προς το καθεστώς απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 210 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούσαν εργοδότες και οι 120 αυτοτελώς εργαζόμενους.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε η απασχόληση 171 εργοδοτουμένων, με 8 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,67%.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 56 αλλοδαποί εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 16 κρίθηκαν παράνομοι, ποσοστό 28,57% επί των υπαλλήλων. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν έξι πράξεις διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους €20.500, ενώ καταγράφηκαν και δύο πρόστιμα για παραβάσεις άλλων νομοθεσιών ύψους €500. Σημειώνεται ότι 26 επιθεωρήσεις διενεργήθηκαν εκτός ωραρίου Δημόσιας Υπηρεσίας, στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων.

Στόχοι για την επόμενη περίοδο

Όπως ανέφερε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, βασικοί στόχοι για την επόμενη περίοδο είναι η αύξηση των ελέγχων, η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες κρατικές υπηρεσίες, η αναβάθμιση της κατάρτισης των επιθεωρητών και η λειτουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει ανώνυμες καταγγελίες, παρακολούθηση της πορείας τους και αυτόματη ενημέρωση των επιθεωρητών.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με ένταση, ιδίως σε τομείς υψηλής παραβατικότητας, με στόχο μια αγορά εργασίας δίκαιη, διαφανή και ουσιαστικά προστατευμένη.