Kαλούμε τους δανειολήπτες τους οποίους τα δάνεια είναι στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να έρθουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης για να συζητήσουν μια λύση με βάση τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Εμείς με τη σειρά μας θα δούμε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αλλιώς θα χειριστούμε μια περίπτωση ευάλωτου δανειολήπτη και αλλιώς ενός στρατηγικού κακοπληρωτή που μπορεί μεν να βρει λύση αλλά δεν θέλει, είναι το μήνυμα που δίνει με δηλώσεις στον Φιλελεύθερο ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ), απαντώντας στα ερωτήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα εν μέσω της συζήτησης για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις των εκποιήσεων, το όριο ευθύνης των εγγυητών και την κριτική που δέχονται από τον πολιτικό κόσμο για χειρισμούς των δανειοληπτών. Μέλη του ΣΕΔΠ είναι: Alpha Credit Acquisition Company LTD, B2kapital Cyprus LTD, CAC CORAL LTD, do Value Cyprus, Gordian Holdings LTD, ΚΕΔΙΠΕΣ, Themis Portfolio Management Holdings LTD, SKY CAC LIMITED.

Η Βουλή υπό την παρούσα της σύνθεση επαναφέρει το θέμα αναστολής των μαζικών εκποιήσεων ακινήτων, από χρηματοοικονομικές εταιρίες και εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων, πριν την αυτοδιάλυση της στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα, το ζήτημα προγραμματίζεται να τεθεί σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στις 9 Μαρτίου, όπου θα κληθεί ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, για να καταθέσει τις θέσεις της κυβέρνησης. Στην συνεδρίαση θα κληθεί επίσης να συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών βρίσκονται δεκάδες προτάσεις νόμου, οι οποίες αφορούν την επαναφορά του δικαιώματος των δανειοληπτών να καταφεύγουν στην δικαιοσύνη, πριν την εκποίηση του ακινήτου. Επίσης, οι προτάσεις νόμου προβλέπουν μεταξύ άλλων, τον τερματισμό της αύξησης των δανείων, όταν αυτά φθάνουν στο διπλάσιο του αρχικού ποσού.

Ας επιχειρήσουμε να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, τα μέλη του οποίου βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος.

Ο Σύνδεσμος υποδεικνύει «σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το συνολικό ύψος των δανείων που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) (για φυσικά και νομικά πρόσωπα) ανερχόταν την 30η Ιουνίου 2025 περίπου στα €19,7 δισ., εκ των οποίων τα €18,5 δισ. αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Τα δάνεια αυτά αφορούν κατά πλειοψηφία παλαιά, τερματισμένα δάνεια, πολλά με δικαστικές αποφάσεις, τα οποία μεταφέρθηκαν από το τραπεζικό σύστημα στις ΕΕΠ. Δεν πρόκειται για νέα δάνεια που δημιουργήθηκαν μετά την εξαγορά τους από τις ΕΕΠ. Σε κάποια χαρτοφυλάκια, τα δάνεια παραμένουν μη εξυπηρετούμενα πέραν των 25 χρόνων με πολλούς δανειολήπτες να μην έχουν κάνει καμία προσπάθεια εξόφλησης ή διακανονισμού των υποχρεώσεών τους».

Τι δηλώνει για τόκους

Σχετικά με τον προβληματισμό και ανησυχία που έχει εκφράσει η κυβέρνηση ότι, λόγω τοκισμού και ανατοκισμού, η αξία των προβληματικών δανείων όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά έχει αυξηθεί ο ΣΕΔΠ με δηλώσεις στον Φιλελεύθερο αναφέρει «οι τόκοι που φέρουν τα δάνεια που έχουν εξαγοραστεί από τις ΕΕΠ διέπονται από τους ίδιους συμβατικούς όρους και μέρος της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τη σύναψη των δανείων με τις τράπεζες, δηλαδή πολύ πριν την εξαγορά τους από τις ΕΕΠ. Επισημαίνουμε ότι οι ΕΕΠ ενεργούν σύμφωνα με τις νομοθεσίες και εποπτεύονται από την ΚΤΚ .

Οι ΕΕΠ κλήθηκαν να διαχειριστούν χορηγήσεις οι οποίες ήταν ήδη σε μακροχρόνια καθυστέρηση, με σημαντικές σωρευμένες οφειλές. Η αναφορά σε τόκους επί των δανείων που από πρακτικής άποψης είναι και κάπως άτοπη αφού στην πράξη στις πλείστες περιπτώσεις όπου επιτυγχάνονται συναινετικές λύσεις οι ΕΕΠ προβαίνουν σε σημαντικές απομειώσεις ή/και διαγραφές χρέους σε σχέση με το ονομαστικό υπόλοιπο. Αναφορές που γίνονται σε δημοσιεύματα στον τύπο για χρεώσεις επιτοκίων από τις ΕΕΠ μέχρι και 17%, αφορούν πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις παλαιών δανείων, για τα οποία στο τέλος της ημέρας όχι μόνο δεν γίνονται εισπράξεις με τέτοιες επιδόσεις αλλά αντίθετα μεγάλες μέχρι και συνολικές διαγραφές».

Στρατηγικοί κακοπληρωτές

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων απαντάει και για αν υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές. «Υπάρχει σημαντικός αριθμός στρατηγικών κακοπληρωτών στα χαρτοφυλάκια των ΕΕΠ για τους οποίους το πλαίσιο των εκποιήσεων λειτουργεί καταλυτικά για να συνεργαστούν έστω και την ύστατη. Υπάρχει όμως και σημαντικός αριθμός δανειοληπτών που απλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι το κράτος και οι φορείς που θα πρέπει να εξετάσουν πιθανές λύσεις. Δεν μπορεί να αναμένεται ότι οι ΕΕΠ θα προσφέρουν τις λύσεις στους ευάλωτους από μόνες τους όπως άλλωστε δεν το έχουν πράξει ούτε οι τράπεζες στο παρελθόν. Όλες οι ΕΕΠ συμμετείχαν στα κυβερνητικά Σχέδια (ΕΣΤΙΑ και Ενοίκιο έναντι Δόσης) στηρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες αλλά υπάρχει και αριθμός δανειοληπτών που δεν πληρούν τα κριτήρια οπότε δεν επωφελούνται από αυτά».