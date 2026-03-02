Συνολικά 60 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου ακυρώθηκαν σήμερα, στον απόηχο της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε άλλες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Hermes Airports, οι 42 ακυρώσεις αφορούν το Αεροδρόμιο Λάρνακας, εκ των οποίων 21 αφίξεις και 21 αναχωρήσεις.

Οι υπόλοιπες 18 πτήσεις αφορούν το Αεροδρόμιο Πάφου, με 9 αφίξεις και 9 αναχωρήσεις να ματαιώνονται.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων.

ΚΥΠΕ