Διαδικασία καταγραφής αλλοδαπών εργαζομένων που επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτει σε εφαρμογή η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας (ΠΟΙΓΕΕ), η οποία ανήκει στη δύναμη του Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Η καταγραφή αφορά αλλοδαπούς εργαζομένους που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή και αδυνατούν να ταξιδέψουν προς ή από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται στοιχεία που σχετίζονται με άδειες εισόδου, καθώς και με την περίοδο απουσίας εκτός της Δημοκρατίας για υφιστάμενους αλλοδαπούς εργαζομένους.

Η ΠΟΙΓΕΕ καλεί τους επηρεαζόμενους, είτε είναι μέλη της Ομοσπονδίας είτε έχουν εξυπηρετηθεί από Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) που ανήκουν στη δύναμή της, να προχωρήσουν σε καταγραφή του περιστατικού μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που έχει τεθεί σε λειτουργία.

Στόχος της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση τεκμηριωμένων στοιχείων, ώστε να καταστεί δυνατός ο συντονισμός ενεργειών και η θεσμική διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν για εργαζομένους και επιχειρήσεις, υπό το βάρος της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της ΠΟΙΓΕΕ, Ιάκωβος Πεμπετζιάν, καθώς και με τον Ανδρέας Αλέξης, Λειτουργό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΒΕ.