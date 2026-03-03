Πολεμικό κλίμα με διαφορετικές διαβαθμίσεις επικράτησε στα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο χθες, με τις γεωπολιτικές προκλήσεις να βρίσκονται στο «κόκκινο» και τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί για την επόμενη μέρα. Πέρα από τα προφανή που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική ασφάλεια, το μεγάλο ζήτημα είναι η διάρκεια των διαταραχών στις αγορές και στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι οι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις.

Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, σε κάθε περίπτωση, επέρχονται σε μια χρονική συγκυρία που είναι τουλάχιστον… άδικη για τις τράπεζες. Οι διεθνείς εξελίξεις κυριαρχούν στην ιεράρχηση της ατζέντας των επενδυτών, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα θεμελιώδη μεγέθη και τα business plans των εισηγμένων, κυρίως των τραπεζών, τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των επενδυτών.

Για παράδειγμα, οι πέντε συστημικές τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο (Τράπεζα Κύπρου, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα) παρουσίασαν καθαρά κέρδη περίπου €5 δισ. για τη χρήση του 2025, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους και βελτιώνοντας τη ροή των διανομών προς τους μετόχους (μερίσματα και επαναγορές μετοχών).

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις έβαλαν στο περιθώριο τον υγιή ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου και τη διανομή του 70% των κερδών στους μετόχους, με την μετοχή να κλείνει χθες στο ΧΑ με απώλειες 2,59%, στην τιμή € 9,02. Μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες 5,91% για την Alpha Bank, κλείνοντας στα € 3,50, η Eurobank κατέγραψε ζημιές 5,61% κλείνοντας στα €3,70, η Πειραιώς σημείωσε απώλειες 6,77% κλείνοντας στα €7,57 και η Εθνική με απώλειες 3,23% έκλεισε στα €13,34.

Φυσικά, τα τρέχοντα γεωπολιτικά γεγονότα δεν αφορούν μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά τους επενδυτές ανά τον κόσμο και κάθε φορά που εκδηλώνονται κίνδυνοι οι εξελίξεις λίγο πολύ είναι αναμενόμενες, όπως έχει δείξει η ιστορία.

Να δούμε την εικόνα διεθνώς. Οι απώλειες του γενικού δείκτη στο ΧΑ ήταν 3,36% ενώ στις πιο μικρές αγορές οι πιέσεις ήταν πιο συγκρατημένες (Πορτογαλία στο -0,25%, Δανία -0,35%, Βέλγιο -1,4%, Σουηδία -1,5%, Αυστρία -1,8%, την ώρα έκλειναν οι συναλλαγές στο ΧΑ).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι πιέσεις ήταν πιο έντονες, καθώς ο γερμανικός DAX διαπραγματεύονταν χθες στο -2,3%, ο γαλλικός CAC 40 στο -1,9%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -1,1%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -1,9%, ο ισπανικός IBEX στο -2,5% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο -2,2%.

Wall Street και αλλού

Οι επενδυτές στην Wall Street έδειξαν ιδιαίτερα ψύχραιμοι αρχικά, με τις απώλειες των δεικτών να μένουν εντός περιορισμένου εύρους και οι απώλειες να μην ξεπερνούν το 1%. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί σε τουριστικούς και στρατιωτικούς στόχους από τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις κράτησαν κλειστές τις χρηματιστηριακές αγορές τους τη Δευτέρα και αναμένεται αυτό να γίνει και σήμερα.

Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι το Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι και η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ντουμπάι θα παραμείνουν κλειστά στις 2 (χθες) και 3 Μαρτίου..

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν απότομη πτώση τη Δευτέρα το πρωί, ακολουθώντας την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το σαββατοκύριακο. Τα χρηματιστήρια σε Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία καταγράφουν μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στην περιοχή, με τον δείκτη Hang Seng να καταγράφει πτώση 1,9% και τον δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει απώλειες 1,35%.

Τα ασφαλή καταφύγια

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να κέρδιζε χθες πάνω από 2%.

Ακόμη ένα σημάδι αβεβαιότητας είναι οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, οι οποίες κινήθηκαν χθες ελαφρώς υψηλότερα, πάνω από τα χαμηλά πολλών μηνών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι αναστέλλονται οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και αυξάνει τους δείκτες πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, όσοι σχεδίαζαν να προχωρήσουν σε έκδοση ομολόγων επιλέγουν να αναβάλουν τα σχέδια τους.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε ισχυρά κέρδη έναντι του ευρώ, του γεν και της βρετανικής λίρας. Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 1,171 δολ./ευρώ.