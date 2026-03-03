Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση από 11% έως 27% στις διεθνείς αφίξεις στη Μέση Ανατολή εντός του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Tourism Economics που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, μεταδίδει το Reuters.

Η πρόβλεψη αυτή ανατρέπει την προηγούμενη εκτίμηση του Δεκεμβρίου, η οποία έκανε λόγο για αύξηση 13% στις διεθνείς επισκέψεις στην περιοχή κατά το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η πτώση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε απώλεια μεταξύ 23 και 38 εκατομμυρίων διεθνών επισκεπτών στη Μέση Ανατολή, με το πλήγμα στις τουριστικές δαπάνες να εκτιμάται μεταξύ 34 και 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Tourism Economics αποδίδει την αναθεώρηση των προβλέψεων στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στην επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας που επηρεάζει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις, ιδίως σε περιόδους έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Παρακολουθεί η Κύπρος

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και στην Κύπρο, η οποία λειτουργεί διαχρονικά ως περιφερειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί μέρος της εμπόλεμης ζώνης, έστω και αν προηγήθηκε επίθεση στη Βάση Ακρωτηρίου, η γεωγραφική της εγγύτητα στη Μέση Ανατολή καθιστά την τουριστική της αγορά ευάλωτη σε ενδεχόμενες μεταβολές της διεθνούς ζήτησης και στις γενικότερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια παρατεταμένη κρίση στην περιφερειακή σταθερότητα.