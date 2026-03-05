Η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική εν μέσω της περιφερειακής κρίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, την Πέμπτη. Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει τον αντίκτυπο στην οικονομία, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αξιολογεί τις επιπτώσεις με υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές.

Εκτίμηση του αντίκτυπου της κρίσης

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη πραγματοποιήσει πρώτες εκτιμήσεις για την επίδραση της περιφερειακής κρίσης στην οικονομία, αλλά το κρίσιμο στοιχείο είναι το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση. «Η αξιολόγηση γίνεται συνεχώς και με βάση τις νέες εξελίξεις», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι η κυπριακή οικονομία είναι σε πολύ καλό επίπεδο και με στέρεα θεμέλια.

Υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και εργαλεία

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές της Κυβέρνησης και τα σταθερά θεμέλια της κυπριακής οικονομίας επιτρέπουν στην κυβέρνηση να ανταπεξέλθει στις έκτακτες συνθήκες. Πρόσθεσε ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές διασφαλίζουν την ύπαρξη εργαλείων που επιτρέπουν την υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, εκεί όπου χρειάζεται.

Αξιολόγηση του τουριστικού τομέα

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο της περιφερειακής κρίσης στον τουρισμό, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση, καθώς υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων που δεν αφορούν την Κύπρο, αλλά σχετίζονται με την περιφερειακή κρίση και το κλείσιμο εναέριων χώρων στην περιοχή.

Ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει ανακοινώσεις από αεροπορικές εταιρείες για επανεκκίνηση πτήσεων, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός των επόμενων ημερών. Παράλληλα, η κυβέρνηση είναι σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να αξιολογεί τις επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.

Στρατηγική για τη συνεχιζόμενη κρίση

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξέφρασε την ελπίδα ότι η περιφερειακή κρίση θα οδηγηθεί στην αποκλιμάκωση το συντομότερο δυνατόν, και ότι με τη συνεχιζόμενη συνεργασία της Κύπρου με τους διεθνείς εταίρους της, η χώρα θα μπορέσει να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων.