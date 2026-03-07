Την ίδρυση του Cyprus Catalyst ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μία πρωτοβουλία που φέρνει κοντά Κύπριους επαγγελματίες στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Καινοτομίας στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «στόχος είναι η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας που θα ενισχύει τη δικτύωση, θα ανοίγει ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και αμερικανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και θα στηρίζει την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων».

Η ανάρτηση του Προέδρου

Τον περασμένο Απρίλιο, στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της περιοδείας μου στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσέλκυση επενδύσεων, είχα τη χαρά να συναντηθώ με Κύπριους επιχειρηματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας. Ανταλλάξαμε απόψεις και θέσαμε έναν… pic.twitter.com/jd1765xPnB — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 7, 2026

Τον περασμένο Απρίλιο, στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της περιοδείας μου στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσέλκυση επενδύσεων, είχα τη χαρά να συναντηθώ με Κύπριους επιχειρηματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας. Ανταλλάξαμε απόψεις και θέσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο: Να ενισχύσουμε τη σύνδεση της Κύπρου με τη διασπορά και να δημιουργήσουμε ουσιαστικές γέφυρες συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Με μεγάλη χαρά βλέπω αυτή την ομάδα να προχωρά στην ίδρυση του Cyprus Catalyst, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει κοντά Κύπριους επαγγελματίες στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος, η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας που θα ενισχύει τη δικτύωση, θα ανοίγει ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και αμερικανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και θα στηρίζει την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων.

Αυτός είναι και ο πυρήνας της πρωτοβουλίας μας Minds in Cyprus. Σύνδεση, ευκαιρίες και προοπτική επιστροφής. Μετά και την υιοθέτηση του νέου φορολογικού κινήτρου, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια επαναπατρισμού συμπατριωτών μας.

Η Κύπρος αλλάζει και δημιουργεί γέφυρες με τους ανθρώπους της σε όλο τον κόσμο.

Πάνω απο όλα η Κύπρος