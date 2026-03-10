Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία χθες ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, αλλά και οι ευρύτερες αναταραχές στον τομέα της ενέργειας, σήμαναν συναγερμό στις Βρυξέλλες. Τόσο χθες όσο και σήμερα το θέμα είναι επί τάπητος στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, στο οποίο θα προεδρεύσει ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Η σημερινή συζήτηση στο πρόγευμα εργασίας του ECOFIN αποτελεί συνέχεια της χθεσινής συνάντησης που έγινε στο Eurogroup. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν εκτενώς τις εξελίξεις για να διαπιστωθεί εάν είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων.

Πιερρακάκης: Δοκιμάζεται η Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκη, τόνισε την ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης, με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις αυξήσεις των τιμών. Όπως σημείωσε, το Eurogroup συνεδρίασε σε μια στιγμή υψηλής γεωπολιτικής έντασης, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να καταγράφουν έντονες αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και με σημαντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από την ενέργεια, επηρεάζοντας το κόστος των λιπασμάτων, τις αερομεταφορές και τις χρηματοδοτικές συνθήκες.

Όπως εξήγησε, συζητήθηκε η ενεργειακή πολιτική με μια «διττή προσέγγιση», καθώς γίνεται συνδυασμός της βραχυπρόθεσμης διαχείρισης της κρίσης με τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Όπως είπε, δόθηκε έμφαση στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσο και στην προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών. Δόθηκε επίσης έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών-μελών και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Κεραυνός: Πολλές αβεβαιότητες

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών προέδρευσε χθες της συνάντησης του «Μακροοικονομικού Διαλόγου» στις Βρυξέλλες με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, κατά την οποία εξετάστηκε ο αντίκτυπος που θα έχει η νέα γεωπολιτική κρίση στις οικονομίες της Ευρώπης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Eurogroup και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου της ΕΕ, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι αξιολογήθηκαν οι οικονομικές εξελίξεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, παρά τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σημείωσε ότι η οικονομία της ΕΕ ξεκίνησε το έτος σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι αναμενόταν, ωστόσο οι προοπτικές έχουν καταστεί πιο εύθραυστες. Όπως δήλωσε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και ενδέχεται να επηρεάσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, εάν οι εντάσεις συνεχιστούν.

Χθες, η ομάδα των G7 συζήτησε το ενδεχόμενο αποδέσμευσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, λόγω της αβεβαιότητας στις αγορές αργού πετρελαίου.

Κομισιόν: Περιορισμένος ο αντίκτυπος

Από την άλλη, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Άνα-Κάισα Ίτκονεν, στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες δήλωσε πως ο άμεσος αντίκτυπος από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις πραγματικές αγορές και στα αποθέματα της ΕΕ είναι περιορισμένος. Όπως είπε, η ανησυχία δεν αφορά τόσο την ασφάλεια της προσφοράς όσο το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας.

«Ο άμεσος αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές παραμένει περιορισμένος βραχυπρόθεσμα. Η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη, παρά την υψηλή έκθεση στις παγκόσμιες αγορές ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, επειδή διαθέτει καλά διαφοροποιημένη προσφορά φυσικού αερίου», ανέφερε. «Για την ώρα, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Η ενεργειακή προσφορά στην Ευρώπη παραμένει σταθερή», κατέληξε.