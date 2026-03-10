Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, κ. Γιάννης Τσουλόφτας, συναντήθηκαν τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, για να συζητήσουν τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης αναπτύξεων και τις συνέπειές τους στο στεγαστικό ζήτημα. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Μισιρλής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Διευθύντρια, κα. Μερσίνα Ισιδώρου.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, παρά τις προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, το πρόβλημα των καθυστερήσεων παραμένει έντονο, με ορισμένες περιπτώσεις να καταδεικνύουν ότι ο χρόνος για την έκδοση των αδειών ξεπερνά τον χρόνο που απαιτείται για την ίδια την κατασκευή ενός έργου.

Ο κ. Γιάννης Μισιρλής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογράμμισε ότι οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες που επιτείνουν το στεγαστικό πρόβλημα, εμποδίζοντας την αγορά ακινήτων να ανταποκριθεί άμεσα στην αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε ότι η ταχύτερη αδειοδότηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, την υποστήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

Επιπλέον, ο κ. Μισιρλής επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ και των επαγγελματιών του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες προκλήσεις και να προωθηθούν πρακτικές λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.