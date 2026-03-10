Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναθεώρηση και επαναπροκήρυξη του Σχεδίου ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’, προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκποίησης της Α’ Κατοικίας.

Η πρόταση αυτή παρουσίασε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Αννίτα Δημητρίου, στις 6 Φεβρουαρίου, μαζί με την πρόταση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για την προστασία των εγγυητών και την απαίτηση προς τις Τράπεζες να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ των καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση και επαναπροκήρυξη του Σχεδίου, ώστε να προστατευθούν οι Α’ Κατοικίες πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ολιγόμηνη αναστολή των εκποιήσεων Α’ Κατοικίας (αξίας έως €400,000) για να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ετοιμασία του νέου Σχεδίου.

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας λόγω των εξελίξεων με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επισημαίνει ότι η προστασία των πολιτών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικών Κοινωνικής Ευθύνης από το κράτος, αποφεύγοντας λαϊκιστικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να συνεχίσει την υπεύθυνη πολιτική για το καλό όλων των πολιτών.