Το ΚΕΒΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις άμεσες επιπτώσεις που καταγράφονται στην κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της πολεμικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία της Κύπρου είναι για ακόμη μία φορά από τους πρώτους τομείς που πλήττονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ήδη καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων, αισθητή επιβράδυνση στη ροή νέων κρατήσεων καθώς και αυξανόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου.

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, στηρίζοντας χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζομένους και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας που συνδέεται με τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες, το εμπόριο και τις μεταφορές. Οι επιπτώσεις, λοιπόν, που ενδέχεται να προκύψουν δεν περιορίζονται μόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά επηρεάζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Το ΚΕΒΕ θεωρεί επιβεβλημένο να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και στενή παρακολούθηση της κατάστασης από την Πολιτεία. Σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί και οι επιπτώσεις ενταθούν, θα πρέπει να εξεταστεί χωρίς καθυστέρηση η λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης για το ξενοδοχειακό και ευρύτερα τον τουριστικό τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες προβολής και στήριξης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές, καθώς και να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής που μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του τομέα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα ο τουριστικός τομέας θα λάβουν την απαραίτητη στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τις διεθνείς εξελίξεις.