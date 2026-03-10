Με ψυχραιμία, υπομονή και ευελιξία καλείται να κινηθεί ο τουριστικός κλάδος απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά και παραμένει ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων στην περιοχή προκάλεσαν ορισμένες αναταράξεις στον κυπριακό τουρισμό, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να καταγράφονται κυρίως στη Λεμεσό και την Πάφο, λόγω ακυρώσεων πτήσεων.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι, παρ’ ότι καταγράφηκαν ακυρώσεις, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η αγορά θα ανακάμψει. «Είχαμε ακυρώσεις, διότι οι πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή ακυρώθηκαν όταν έκλεισαν τα αεροδρόμια, και αυτό συμπεριλαμβάνει και το Ισραήλ, που ήταν και παραμένει μια σημαντική αγορά για εμάς. Άρα, εκ των πραγμάτων, όταν είναι κλειστά τα αεροδρόμια υπάρχουν ακυρώσεις λόγω των πτήσεων που ακυρώνονται», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το θετικό στοιχείο είναι ότι το πτητικό πρόγραμμα προς την Ευρώπη συνεχίζει κανονικά, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση της ροής των τουριστών προς την Κύπρο. «Το πτητικό πρόγραμμα προς την Ευρώπη συνεχίζει απρόσκοπτα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι επιτρέπει την κανονική ροή των τουριστών προς την Κύπρο. Την περίοδο που σημειώθηκε το περιστατικό στις βρετανικές βάσεις υπήρξαν ακυρώσεις, καθώς ο κόσμος ανησύχησε λόγω της κατάστασης», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ εκτίμησε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες από τα γεγονότα. «Πιστεύω ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να εξαγάγουμε ένα καθαρό αποτύπωμα της επίπτωσης αυτής της κατάστασης, διότι έχουν περάσει μόλις οκτώ μέρες από τότε που συνέβη. Παραδοσιακά, ο τουρισμός είναι μεν ευαίσθητος, αλλά επανέρχεται σχετικά γρήγορα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η περίοδος αυτή συμπίπτει με την έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ανάκαμψη εφόσον η κατάσταση ομαλοποιηθεί σύντομα. «Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν. Αν η κατάσταση ομαλοποιηθεί σύντομα, πιστεύω ότι θα επανακάμψει και η ζήτηση, διότι η Κύπρος παραμένει ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός για τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα για τους Άγγλους, που αποτελούν την κύρια αγορά μας. Πιστεύουμε, επίσης, ότι θα επανακάμψει γρήγορα και η αγορά του Ισραήλ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην ισραηλινή αγορά, τόνισε ότι στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί παρόμοιες διακυμάνσεις. «Έχουμε εμπειρίες από το Ισραήλ, το οποίο έχει περάσει διάφορες κρίσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Μπορεί να διακόπτονται για κάποιο διάστημα οι πτήσεις, αλλά μόλις ξεκινούν, ξανά αρχίζει και το τουριστικό ρεύμα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο του Πάσχα, σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια περιορισμένη επίπτωση, καθώς το Καθολικό Πάσχα, που αποτελεί σημαντική περίοδο για τα ξενοδοχεία και φέτος πέφτει νωρίς, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου. «Ίσως υπάρξει κάποια μικρή επίπτωση για το Πάσχα, όμως το στοίχημα είναι η υπόλοιπη καλοκαιρινή σεζόν. Αν η σεζόν ξεκινήσει κανονικά μέσα στον Απρίλιο, μπορεί να εξελιχθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι δύο τελευταίες χρονιές ήταν αρκετά καλές», ανέφερε.

Ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι απαιτείται ψυχραιμία και συνεχής παρακολούθηση της αγοράς. «Η Κύπρος έχει καλή εικόνα στην Ευρώπη, που αποτελεί την κύρια αγορά μας. Αν υπάρξει σύντομα τέλος σε αυτή την κατάσταση και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα, η Κύπρος παραμένει ένας πολύ ασφαλής προορισμός και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι η Λεμεσός και η Πάφος, όπου λειτουργούν ξενοδοχεία σε ολόχρονη βάση και συνεπώς καταγράφηκαν άμεσα ακυρώσεις που συνδέονται με τις ακυρώσεις πτήσεων. Αντίθετα, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου πολλά ξενοδοχεία λειτουργούν περισσότερο εποχικά και αρκετά δεν έχουν ακόμη ανοίξει, οι ακυρώσεις ήταν περιορισμένες.

«Είμαστε σε επαφή με το υφυπουργείο Τουρισμού, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και απόψεις και είμαστε βέβαιοι ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να περιοριστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει», κατέληξε.