Κανονική είναι η διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών τις τελευταίες μέρες και μάλιστα οι πελάτες προχωρούν στη ζήτηση δανείων στην σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα στο τραπεζικό δίκτυο, δώδεκα μέρες μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τη συνεπακόλουθη μεγάλη αναταραχή που δημιουργήθηκε στις αγορές διεθνώς.

Ο Φιλελεύθερος συνομίλησε με τραπεζικές πηγές και το συμπέρασμα είναι ότι οι τραπεζικές διοικήσεις -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- εμφανίζονται καθησυχαστικές, τόσο για την ποιότητα του ενεργητικού τους και τις αντοχές που έχει η κυπριακή οικονομία και δεν βλέπουν σημάδια από τους πελάτες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα.

Όπως ανέφεραν τραπεζικές πηγές από τις συστημικές τράπεζες, δεν έχει επηρεαστεί η ζήτηση δανείων, τόσο για αυτοκίνητα και άλλη κατανάλωση, όσο και για στεγαστικά δάνεια. Οι καθημερινές εργασίες προχωρούν κανονικά: «business as usual». Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια, που είναι μια μακροχρόνια σύμβαση με την τράπεζα και εκ των πραγμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον, οι πελάτες προχωρούν κανονικά στα σχέδιά τους.

Αυτή είναι η εικόνα στο σήμερα, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό, πόση διάρκεια θα έχει η γεωπολιτική κρίση. Γιατί με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά θα αρχίσει η προσέγγιση του προβληματισμού να αλλάζει, αν η γεωπολιτική κρίση περάσει π.χ. τους τρεις μήνες, αναφέρθηκε από τραπεζικές πηγές. Δηλαδή, τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν στην οικονομία, αν θα υπάρχει ανεργία, πώς θα κινηθεί ο τουρισμός και γενικότερα πώς θα βιώσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά το περιβάλλον αβεβαιότητας και ακρίβειας.

Υπάρχουν όμως και στοιχεία που δίνουν μια σιγουριά στις τράπεζες για την επόμενη μέρα. Μετά την εξυγίανση των ισολογισμών τους και την πώληση των προβληματικών δανείων, έχουν εμπιστοσύνη στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από ανοίγματα που έχουν αντέξει και σε χειρότερες κρίσεις στο παρελθόν όπως COVID, πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, αύξηση επιτοκίων.

Αλλά και οι νεότερες χορηγήσεις που δόθηκαν είναι με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τραπεζίτες να νιώθουν ασφάλεια για το πώς θα συμπεριφερθούν οι πελάτες τους σε περιόδους παρατεταμένης αβεβαιότητας. Με τα δεδομένα αυτά, ο κίνδυνος δημιουργίας επισφαλειών στα δάνεια που θα ανέτρεπαν τη σημερινή εικόνα των ισολογισμών, θεωρείται περιορισμένος.

Ερώτημα όμως παραμένει τι θα γίνει με την πιστωτική επέκταση. Πριν από την έναρξη του πολέμου, υπήρχε η προσδοκία για σταθερή πτώση των επιτοκίων. Τώρα, συμβαίνει το αντίθετο: Μπορεί τα επιτόκια να αυξηθούν αν επιστέψουν οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και όσοι ήθελαν να δανειστούν να τραβήξουν πίσω και να σημειωθεί επιβράδυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης.

Τα επενδυτικά πλάνα

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε το επενδυτικό της πλάνο δύο εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και υπάρχει κάτι θετικό. Οι επενδυτικοί σχεδιασμοί έχουν γίνει με πολύ συντηρητικές προβλέψεις από το διοικητικό συμβούλιο του συγκροτήματος, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη θα έρθει από τα νέα δάνεια, με εκτιμώμενη επέκταση 5% φέτος και 4% ετησίως την ερχόμενη διετία.

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων στην Κύπρο προβλέπεται να αυξηθεί 3% ετησίως μέχρι το 2028 και το διεθνές χαρτοφυλάκιο που αποτελεί το 12% των δανείων να αυξηθεί από 1,4 δισ. σε 2 δισ. ευρώ έως το 2028. Το σενάριο προβλέπει επιτόκια της ΕΚΤ σταθερά στο 2% φέτος και μέση αύξηση έως τα 2,4% το 2028 και δίνει εκτίμηση για μέση αύξηση εσόδων από τόκους 3% στο διάστημα αυτό.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, όταν ρωτήθηκε στην Αθήνα, την προηγούμενη εβδομάδα για την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απάντησε, ότι η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει εξαιρετική ευελιξία και ανθεκτικότητα ενόψει μιας σειράς παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, έχει χαμηλό πληθωρισμό, το χρέος προς το ΑΕΠ είναι χαμηλά λίγο πάνω από το 50% και υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα που είναι πολύ σημαντικό.

Στην περίπτωση της Eurobank Ltd, το επενδυτικό πλάνο αφορά τον όμιλο και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία αποκλειστικά για την Κύπρο. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η τράπεζα έχει δημιουργήσει «ιστορικό σταθερής υλοποίησης του σχεδίου της και υπέρβασης των στόχων» και ότι οι προοπτικές για την επόμενη τριετία παραμένουν ισχυρές.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πρόσφατων εξαγορών, καθώς και τη συνεχή εδραίωση της παρουσίας σε αγορές όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Στην Κύπρο θα δοθεί έμφαση στις εταιρικές χορηγήσεις.