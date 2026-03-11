Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αντίκτυπός του στον πληθωρισμό θα μπορούσαν να ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων νωρίτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται ακόμη σε “καλή θέση” και δεν υπάρχει ανάγκη να αναλάβει δράση στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ο Κάζιμιρ εκφράζει την ανησυχία για το πώς θα μπορούσαν να επιδράσουν οι αναμνήσεις του πληθωριστικού σοκ του 2022, τονίζοντας ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι κυριαρχούν σαφώς στις προοπτικές.

“Προς το παρόν, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι”, παρ’όλο που “θα έλεγα ότι μια αντίδραση από την ΕΚΤ είναι δυνητικά πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί”, δήλωσε ο Κάζιμιρ σε συνέντευξή του στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το Bloomberg.

“Δεν θέλω να κάνω εικασίες για τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εάν χρειαστεί”, επεσήμανε.

Οι μνήμες του 2022 και τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων φέτος

Οι traders εκτιμούν ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα κάνει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια φέτος – παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει “σύντομα”. Οι αναμνήσεις από την τελευταία απότομη αύξηση των τιμών στην Ευρώπη, το 2022, είναι ακόμα νωπές και κυριαρχεί ο φόβος ότι ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί ξανά.

Μετά τις δηλώσεις του Κάζιμιρ, τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων φέτος ενισχύθηκαν, με τους επενδυτές να δίνουν πιθανότητες 60% για μια αύξηση μέχρι τον Ιούνιο και πιθανότητες 35% για μία ακόμη μέχρι το τέλος του έτους.

“Αυτό που είναι κρίσιμο να καταλάβουμε από αυτήν την παρέμβαση είναι ότι παρά τις εκκλήσεις της ΕΚΤ για ηρεμία, η κεντρική τράπεζα μπορεί να αποδειχθεί πιο ευαίσθητη”, δήλωσε ο Benoit Gerard, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Natixis. “Επιπλέον, αυτή είναι μια επικύρωση – από ένα γεράκι – των προσδοκιών της αγοράς, οι οποίες κυμαίνονται επί του παρόντος μεταξύ μίας και δύο αυξήσεων επιτοκίων φέτος”, σημείωσε.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναγνωρίζουν ότι η πρόοδος που έχουν σημειώσει για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά προς το παρόν συστήνουν υπομονή σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιχείρησης του Τραμπ στο Ιράν, η οποία θα μπορούσε επίσης να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε χθες η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι αξιωματούχοι θα διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος δεν θα προκαλέσει το ίδιο πληθωριστικό πλήγμα στην Ευρώπη όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα είναι υπό έλεγχο και ότι οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι δεν θα υποστούν τις ίδιες αυξήσεις του πληθωρισμού όπως αυτές που είδαμε το 2022 και το 2023”, επεσήμανε στο France 2.

Ο Κάζιμιρ, κεντρικός τραπεζίτης της Σλοβακίας, φάνηκε δυσαρεστημένος με την κατάσταση ακόμη και πριν από τα γεγονότα στο Ιράν, όσον αφορά στην εικόνα των τιμών.

“Η ισορροπία των κινδύνων σχετικά με τον πληθωρισμό έχει σαφώς μετατοπιστεί προς τα πάνω”, είπε.

“Οι επιχειρήσεις θυμούνται ακόμα τα χρόνια του πληθωρισμού και πιθανότατα θα μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος πολύ πιο γρήγορα στους καταναλωτές από ό,τι το 2022”, είπε. “Και οι άνθρωποι θα ζητούν υψηλότερους μισθούς πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν”, ανέφερε ακόμη.

Τα σημάδια τέτοιων δευτερογενών επιπτώσεων θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυξήσεις των επιτοκίων.

“Μπορούμε να αντιδράσουμε πιο γρήγορα εάν χρειαστεί”, είπε ο Κάζιμιρ. “Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Έχουμε επίσης πάρει τα μαθήματά μας”, παρατήρησε.

Παράλληλα, τόνισε ότι “αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι σκέψεις για περαιτέρω περικοπές είναι σίγουρα εκτός συζήτησης τώρα”.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, επανέλαβε ότι υποστηρίζει τη “στάση αναμονής”, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ θα παρέμβει εάν χρειαστεί.

“Εάν καταστεί σαφές ότι οι τρέχουσες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας θα μεταφραστούν σε ευρύ πληθωρισμό τιμών καταναλωτή μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα ενεργήσει αποφασιστικά και έγκαιρα”, δήλωσε στο Reuters.

Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι “όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκια τώρα”, και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος σημείωσε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ευρώπη εξαρτάται από τη διάρκεια και την έντασή του.

“Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην αντιδράσουμε υπερβολικά”, δήλωσε ο ντε Γκίντο.

“Καμπανάκι” για τα μέτρα ανακούφισης

Παρά την αβεβαιότητα, ο Κάζιμιρ εξακολουθεί να είναι “αρκετά αισιόδοξος για την ανάπτυξη” και δεν “ανησυχεί πολύ” για τον στασιμοπληθωρισμό.

Προειδοποίησε, μάλιστα, τις κυβερνήσεις ότι δεν θα πρέπει να σπεύσουν να λάβουν δαπανηρά μέτρα στήριξης, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις επισφαλείς δημοσιονομικές καταστάσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη.

“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κυβερνήσεις θα βρουν ιδέες για το πώς να προσφέρουν τουλάχιστον κάποια ανακούφιση”, είπε, συνεχίζοντας: “Η συμβουλή μου θα ήταν ενάντια σε αυτό και θα τις προέτρεπα να λάβουν πολύ στεχευμένα μέτρα και πολύ περιορισμένης διάρκειας. Αλλά στο παρελθόν δεν συνέβη ποτέ αυτό”.

