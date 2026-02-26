Σενάρια διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα κυριαρχούν στις αγορές, με τις πιθανότητες να διαμορφώνονται στο 70%-75% για ολόκληρο το έτος, ωστόσο ενδείξεις από τον πληθωρισμό, τις ισοτιμίες και τις διεθνείς εξελίξεις αρχίζουν να επαναφέρουν στο τραπέζι τη συζήτηση για μελλοντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2%, ενώ οι πρόσφατες «γερακίσιες» τοποθετήσεις για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων έχουν σχεδόν εκλείψει. Μετά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, οι αγορές παραγώγων τιμολογούσαν πιθανότητα περίπου 20% για μείωση επιτοκίων έως το τέλος του 2026, ενώ το ενδεχόμενο αύξησης εμφανιζόταν οριακό.

Πληθωρισμός και ισοτιμία στο μικροσκόπιο

Καθοριστικοί παράγοντες για ενδεχόμενη αναθεώρηση της πολιτικής θεωρούνται η διατήρηση του πληθωρισμού κάτω από το 2%, η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου και η αλληλεπίδραση των δύο αυτών εξελίξεων. Το ευρώ κινείται εκ νέου σε ανοδική τροχιά, επιχειρώντας να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο των 1,18 δολαρίων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να καταγράφει σταθερή διάσπαση.

Το θέμα των ισοτιμιών απασχόλησε ανοιχτά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 5 Φεβρουαρίου, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να αναφέρεται στο ευρώ στην εναρκτήρια δήλωσή της, κάτι που σπάνια συμβαίνει. Όπως είχε επισημάνει, ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να συμπιέσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, πέραν των υφιστάμενων προβλέψεων.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η ΕΚΤ δεν στοχεύει σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά αναγνωρίζει τη σημασία της για την ανάπτυξη και τις πληθωριστικές προοπτικές, σημειώνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δασμοί, διεθνείς πιέσεις και αγορές

Στο διεθνές περιβάλλον, οι νέοι οριζόντιοι δασμοί 15% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν τις εξαγωγικές προοπτικές της ευρωζώνης, αφαιρώντας προηγούμενες εξαιρέσεις και αυξάνοντας την αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα, τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου επιβεβαίωσαν έντονες αποκλίσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ζώνης του ευρώ, με ιδιαίτερα χαμηλές μετρήσεις να προκαλούν ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, στελέχη της ΕΚΤ είχαν προειδοποιήσει πως μια άνοδος του ευρώ προς τα 1,20 δολάρια θα καθιστούσε τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής πιο σύνθετη, λόγω των αποπληθωριστικών πιέσεων.

Πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο 2026, από 2% τον Δεκέμβριο. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, καταγράφηκαν έντονες διαφοροποιήσεις, ενώ σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός μειώθηκε στα 23 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Στο σύνολό τους, τα δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης, χωρίς ωστόσο οι αγορές να αναμένουν άμεσες ή «αιφνιδιαστικές» αποφάσεις από τη Φρανκφούρτη.

