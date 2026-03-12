Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 παρουσίασε σημαντική μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με μόλις 8 επιταγές, συνολικής αξίας €47.460, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταγραφεί 34 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €42.493, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 ο αριθμός ήταν ακόμη χαμηλότερος, με 16 επιταγές συνολικής αξίας €19.388.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΚΤΚ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, καταχωρήθηκαν συνολικά 25 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €94.551, σε σύγκριση με 50 επιταγές την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αξίας €84.555.

Οι ακάλυπτες επιταγές της συγκεκριμένης περιόδου αφορούσαν 19 πρόσωπα, εκ των οποίων 14 ήταν νομικά πρόσωπα και 5 φυσικά πρόσωπα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Φεβρουάριο του 2026, καταχωρήθηκαν 7 πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), εκ των οποίων 3 αφορούσαν νομικά πρόσωπα, 1 φυσικό πρόσωπο και 3 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ο συνολικός αριθμός των καταχωρημένων προσώπων στο ΚΑΠ ανήλθε σε 17, μειωμένος σε σχέση με τα 18 πρόσωπα της αντίστοιχης περιόδου του 2025.