Η Cyprus Public Transport ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του Pame Express στη Λευκωσία από τις 23 Μαρτίου λόγω έλλειψης οδηγών λεωφορείων απαντώντας στις αιτιάσεις του Υπουργείου Μεταφορών για τη μονομερή αναστολή των δρομολογίων.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αδυναμίας να καλυφθούν τα 80 καθημερινά δρομολόγια που εκτελούνταν από την υπηρεσία, η οποία απασχολούσε μόλις 7 οδηγούς. Ο κύριος Χατζηχριστοφόρου σημείωσε πως για να εκτελούνται πλήρως τα δρομολόγια του Pame Express, η εταιρεία αναγκαζόταν να χάνει άλλα δρομολόγια, τα οποία ενέπιπταν στις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Η Cyprus Public Transport ενημέρωσε το υπουργείο Μεταφορών για την αναστολή, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία για την ίδια διαδρομή, αν και με αυξημένο χρόνο ταξιδιού. Ο κύριος Χατζηχριστοφόρου επεσήμανε πως για την επίλυση του προβλήματος, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στους όρους πρόσληψης νέων οδηγών, όπως το όριο ηλικίας και η αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Από την πλευρά του υπουργείου Μεταφορών, ο Προϊστάμενος Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, δήλωσε ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να ακυρώνει ή να αναστέλλει δρομολόγια που προβλέπονται από συμβάσεις με το κράτος. Επιπλέον, τόνισε ότι είναι αρμοδιότητα της αναδόχου εταιρείας να αναζητήσει οδηγούς και πρόσθεσε πως η αναστολή των δρομολογίων θα έπρεπε να γίνει μετά από συνεννόηση με το υπουργείο.