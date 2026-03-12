Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι το Υπουργείο του είναι έτοιμο να παρέμβει άμεσα αν παρατηρηθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών ή ελλείψεις καυσίμων, που δεν δικαιολογούνται από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρακολουθείται «με προσοχή».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει προσωρινές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, προκαλώντας μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί συστηματικά την εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών και καυσίμων στην Κύπρο.

Ο Υπουργός τόνισε ότι «ο στόχος είναι να αποφεύγονται φαινόμενα ανεξέλεγκτων ή αδικαιολόγητων αυξήσεων τιμών». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για άμεση παρέμβαση, εφόσον παρατηρηθούν αυξήσεις ή ελλείψεις που δεν δικαιολογούνται από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Ενέργειας συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Οικονομικών για την παρακολούθηση των τιμών και την αξιολόγηση ενδεχόμενων δράσεων στήριξης των πολιτών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και στην υποστήριξη της σταθερότητας της αγοράς.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να εργάζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και αισθήματα αλληλεγγύης προς όλους τους καταναλωτές, για να εξασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και η διατήρηση δίκαιων τιμών στα αναγκαία αγαθά και καύσιμα, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

ΚΥΠΕ